支持高端很難？他砲口向內怒轟「唱衰的人是內奸」　網提1理由打臉

記者邱晟軒／綜合報導

國產高端COVID-19疫苗取得專案製造核准，已有多批完成檢驗封緘，有機會在8月下旬開打，不過外界仍對高端疫苗存有諸多質疑聲浪。對此，有網友就氣炸指出，國外普遍支持自己國內研發生產的疫苗，沒有一個國家像台灣人一樣，一直唱衰，「支持高端，很難嗎？」

針對高端疫苗遭到外界質疑聲浪，有網友就在PTT八卦板以「我就問一句：支持高端很難嗎？」為題發文指出，「各國都在研發疫苗，因為這病毒看似無消滅的一天，而各國國人也都普遍支持自己國內廠商研發生產的疫苗，沒有一個國家像台灣人一樣，一直唱衰。」

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原PO表示，「本人在此提出嚴正質疑，這些反對高端，唱衰高端的人，即使不是新聞所說的都是匪諜內奸，也肯定是幫助共產黨的幫兇，繼續這樣下去，台灣遲早滅國。」

原PO強調，「高端就算再爛，也是國產，就算還沒做完三期，保護力未知，但只要不挺就是不愛國，這麼簡單的道理，還不懂嗎？」

原PO最後指出，「政府會笨到公然炒股嗎？真正炒股的人不會明目張膽的炒啦！相信政府會炒股的是有多笨？我就問一句：支持高端，很難嗎？」

▲針對外界質疑聲浪，有網友氣炸直言「支持高端很難？」。（圖／翻攝PTT）

貼文一出，立刻引起許多網友直言，高端疫苗若能提出完成保護力、三期等相關數據才能支持，紛紛表示「三期保護力數據拿出來啊！」、「科學結果不看，只用民粹做訴求」、「沒科學根據的東西要我們支持？」、「所以我說保護力資料呢？」、「支持高端、聯亞不難，但執政黨政策護盤才是難的地方」、「沒辦法支持黑箱疫苗」、「再爛只要國產就要挺？」、「大力支持，但能不能先過三期？」、「三期報告出來證明有效我就打」。

針對高端疫苗質疑聲浪不斷，新北市長侯友宜昨（8日）也呼籲，「在國產疫苗發展過程中，外界有不一樣的聲音跟看法，政府要把疑慮化解成信心，要在科學驗證上做好處理，提升民眾對高端疫苗的信任。」

▼ 高端疫苗簡介。（圖／翻攝疾管署）