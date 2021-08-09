陳亭妃駁斥正國會劍指蘇貞昌　「希望幫政院取得人民信任」

▲民進黨派系「正國會」立委在疫情期間，數度召開聯合記者會。（圖／陳亭妃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，民進黨派系「正國會」自詡為黨內改革派，在疫情期間數度發出聯合聲明，卻被外界認為是黨內的「反對派」，甚至傳出是劍指行政院長蘇貞昌。對此，民進黨立委陳亭妃9日表示，幾位委員提出聯合聲明是「對事不對人」，主要是希望幫忙行政院再次取得人民信任。

民進黨立委陳亭妃、余天、吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳歐珀、陳秀寳、蔡適應、陳瑩等人，在疫情期間數度發出聯合聲明，針對行政院的紓困及振興方案提出建言，甚至頻頻以「正國會」派系的名義開一系列記者會。

據了解，正國會重量級前立委高志鵬今年2月假釋出獄，隨後擔任正國會政策中心執行長，主要負責正國會智庫的運作，並且在6月底擬定戰略，傳遞民眾對紓困不滿的聲音，此舉卻黨內引發其他派系解讀為「劍指政院」，認為對執政黨的整體團結不是很有利。

對此，陳亭妃9日受訪時表示，正國會的幾位立委數次提出聯合聲明，其實是對事不對人，「如果把我們聯想到對人，我覺得真的就想太多了」，他們是希望行政院在現在的紓困、未來的振興有更好的措施與配套，也讓民眾更加了解行政院的想法，甚至能夠更貼近民意。

陳亭妃強調，他們的想法是如此，所以才會希望在第一時間，將民眾的聲音反應給中央，也才透過聯合聲明的方式，把最接近基層的意見反應給中央，「所以真的沒有其他的想法」。

「外界如果把我們聯想到是針對人，我覺得真的是想太多」，陳亭妃說，正國會的幾位立委的想法，完全是希望幫忙行政院貼近、了解民意以及接地氣，並且讓行政院再次取得人民的信任感。