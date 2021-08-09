鈑金廠老闆最後身影曝！詭異「穿越」超窄縫隙　陳屍排水溝2天

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市林園區鳳屏二路一間工廠旁的排水溝裡頭，被人發現一具無名男屍，調查確認是47歲鈑金廠林姓老闆，疑似酒後失足跌進水溝裡頭，為了將遺體移出，因為排水溝太過窄小，過程當中一度「卡住」，只好通知消防隊前來幫忙才順利移出，而事後調閱監視器畫面發現，排水溝縫隙只有30公分寬，他是如何「穿越」而跌落，還需進一步調查。

▲林姓老闆剛進門的時候，下一秒就疑似失足跌進排水溝。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件在9日8時30分接獲報案，表示鳳屏二路有一男子陳屍排水溝，經過查證之後發現死者是一名47歲的林姓男子，他獨自經營汽車鈑金工作，平時有酗酒習慣，7日下午六點左右，他進到工廠之後，突然間就趴在地上，就是在畫面左邊靠近的一條黑線處，當時疑似在撿東西，手伸進了大約只有不到30公分寬的排水溝當中，然後伸手可能搆不到，不排除用力擠進去，但後來卻又無法脫身，才會不斷掙扎，而當時又有下雨，水溝可能是滿的，結果最後疑似力氣放盡，頭埋到水裡頭喪命。

▲林姓老闆疑似失足跌進排水溝，雖然想要掙扎脫困，最後不幸身亡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

案發時間是在7日，再加上週六因雨停班課，週日本來就放假，所以在兩天之後，才會被人發現已經死亡多時的遺體，同時身體已經硬了，拉不出來卡太緊，才會請消防隊來破壞水溝將遺體拉出，目前初步採證認為現場無打鬥痕跡，身體無明顯外力致死的傷痕，詳細死因仍需檢察官相驗。

▲高雄市鳳屏二路發現一具男屍，消防隊出動幫助遺體脫困 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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