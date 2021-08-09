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美日增近12萬例「創6個月新高」！　官員：國家正瀕臨崩潰

▲▼美國,疫情,戴口罩。（圖／路透）

▲美國疫情再起。（圖／路透）

文／中央社華盛頓8日綜合外電報導

由於美國的單日新增確診病例數創6個月來新高，美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯今天表示，國家正「瀕臨崩潰」。

法新社報導，柯林斯（Francis Collins）告訴美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）：「的確，我們不應落入當前的處境，在這方面，沒錯，我們正瀕臨崩潰（we are failing）。」

最早在印度發現、傳染力強的病毒變異株Delta導致美國疫情加劇，每日新增確診已攀升至11萬8000例，創下自2月以來的新高，即使全球的死亡病例略降，但過去兩週美國卻增加89%，加上越來越多幼童染疫，美國境內如佛州等地的兒童醫院不堪負荷。

因恐懼Delta變異株使得美國疫苗接種率驟增，不過仍有數百萬人，尤其是保守派當道的地區，仍懷疑疫苗接種。

柯林斯表示，若使人人更有效率接種疫苗，也不至於落入當前Delta變異株肆虐的處境，「如今我們正付出慘痛代價」。

另據美聯社報導，美國總統拜登政府首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）說，期盼美國食品暨藥物管理局（FDA）在月底前核准疫苗的全面使用許可，並期待FDA的可望核准，有助於民營企業、各級學校與大專院校強制疫苗接種。

美國FDA目前僅給予輝瑞藥廠（Pfizer）、莫德納（Moderna）與嬌生（Johnson & Johnson）緊急使用授權，不過預料FDA即將授予輝瑞全面使用許可。

拜登政府曾表示，聯邦政府不會強制民間企業雇用的勞工接種疫苗，卻殷切呼籲各州與地方政府及企業界考慮強制接種，佛奇說，為了遏止病毒的蔓延，有必要在民間各層級落實強制接種。

由於Delta變異株蔓延至美國多州，佛奇發表上述談話前，拜登政府正在評估，能夠採取甚麼樣的方法，鼓勵更多還沒接種的美國民眾注射疫苗。

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