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韓國瑜見面就催生　「韓家軍女神」臉書突曝喜訊：我有寶寶了

▲▼恭喜！韓國瑜屢次催生　韓家軍女神公布懷孕了。（圖／翻攝自李明璇臉書）

▲韓家軍女神李明璇在臉書公布懷孕喜訊。（圖／翻攝自李明璇臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

知名正妹韓粉，韓家軍女神李明璇，8日父親節突然在臉書公布喜訊，表示自己已經懷孕了，老公準備要當爸爸了，「明年初，寶寶即將誕生，準父母的心情，一天比一天來得更深刻」、「祝天下所有努力做個好父親的人，平安，健康」，其他網友看了紛紛留言，予以祝福。

李明璇8日晚間6時許在臉書表示，繼蔣萬安委員公布喜訊後，每次與高雄市前市長韓國瑜見面，她都會被催生，如今肚子已經要藏不住了，所以決定在父親節這一個特別的日子，告訴大家這一個好消息，「我已經有寶寶了，我的老公要當爸爸了」。

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▲▼恭喜！韓國瑜屢次催生　韓家軍女神公布懷孕了。（圖／翻攝自李明璇臉書）

▲韓家軍女神李明璇在臉書公布懷孕喜訊。（圖／翻攝自李明璇臉書）

她說，「我們，有點雀躍、有點緊張、有點期待、又有點擔心，以前不在意的事，現在很在意，現在很在意的事，根本沒意義」、「明年初，寶寶即將誕生，準父母的心情，一天比一天來得更深刻，才知道『想保護寶寶』已成為我們的首要之事」。

她最後說，「我想，我們一定會和所有父母親一樣，捍衛下一代，不遺餘力，愛護下一代，毫不保留，竭盡全力，還請大家多多指教囉」、「祝天下所有努力做個好父親的人，平安，健康」。

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