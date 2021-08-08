盧碧夾帶豪大雨　德基水庫一夜進帳1718萬噸水！創今年單日新高

▲全台豪大雨，德基水庫進帳1718萬噸水。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

盧碧颱風造成全台豪大雨，也讓德基水庫大進帳1718萬噸水量。大甲溪發電廠8日表示，截至今天上午7點為止，德基蓄水量已達14058萬噸，跟昨天12340萬噸相較增加有1718萬噸，是今年蓄水量單日增加最多，目前蓄水率已達75.41%。

盧碧颱風原減弱為熱帶低氣壓，但其外圍環流與西南氣流為台灣西部帶來大量雨水，造成多處傳出災情。今天凌晨，盧碧再度復活為輕颱，並開始往東北方前進，然而，德基水庫從昨天就開始大雨不斷，讓德基水庫進帳不少。

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大甲溪發電廠表示，到今天上午7點為止，德基水庫水位已到1395.7公尺，蓄水量達14058萬噸。同日同時間蓄水量為12340萬噸，等同暴增1718萬噸。蓄水率也從昨天66.2%提升為75.41%，增加約9%，但因為山區雨停，總進稅量也從昨天最高280cms降為120cms。

不過，德基水庫蓄水量從昨天的12340萬噸，今天增加至14058萬噸，一夜暴增1718萬噸，創下今年一夜之間增加最多水量的紀錄。

大甲溪發電廠表示，今天德基水庫水位達到1395.7公尺，蓄水量14058萬噸，蓄水率也從昨天的66.2%增加至75.41%，增加約9%，不過，因山區雨停，總進水量也從昨天最高的280cms，降為120cms。

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