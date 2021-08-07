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恐怖巧合！原盧碧激似「八七水災」…62年前釀僅次921災難

▲彰化八卦山路段多處積水坍方。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲盧碧引入西南氣流，造成劇烈降雨，彰化八卦山路段多處積水坍方。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

盧碧颱風雖轉為熱帶性低氣壓，7日通過北台灣後遠離，但中南部受西南氣流影響，各地出現劇烈降雨，屏東霧台鄉總雨量更降下破千毫米。事實上，盧碧本次從西半部登陸相當少見，讓人不禁聯想起民國48年的87水災，2者不僅都發生在「8月7日」，強大西南氣流帶來的豪大雨，同樣對台灣造成嚴重打擊。

盧碧颱風減弱為熱帶低壓TD11，7日逐漸穿過台灣，連日帶來的豪雨及強風造成各地災情亦持續發生，中南部多戶停電，全台共有106校受大雨災損，山區長時間降雨也造成道路土石崩塌災情，交通部公路總局統計，截至7日12時為止，預警性封閉9處、災阻10處、災情9處。

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▲▼豪大雨狂炸西台灣！中南部雨彈「紫爆」　揭低壓未來3天走向。（圖／中央氣象局）

▲熱帶低壓與西南氣流夾擊，西半部累積雨量驚人。（圖／中央氣象局）

從路徑來看，盧碧颱風進入中國大陸後，再出海轉熱低壓襲台，算是相當少見，但這次跟單純颱風狀況不同，還包括熱低壓引進的西南氣流，類似62年前重創台灣的「八七水災」。當時災情遍及13縣市、死亡6百多人損失37億，佔當年的國民所得超過一成，被形容為「僅次921的災難」。

「八七水災」發生在1959年8月7日到8月9日，災情以苗栗縣、台中縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣和台中市最嚴重，受災人數高達30多萬，死亡667人，失蹤408人，受傷942人，是台灣自1945年以來，受災人數次於1999年9月21日的921大地震，以及2009年8月的八八水災的重大災難。

▲▼造成「八七水災」是因艾倫颱風造成的藤原效應作用。(圖／取自中央氣象局)

▲造成「八七水災」是因艾倫颱風造成的藤原效應作用。（圖／取自中央氣象局，下同）

事實上，「八七水災」不只是8月7日當天，而是1959年8月7日到9日連續下了三天的暴雨，驚人的雨量讓地面積水難以消退，加上山洪爆發、河川水位高漲決堤而釀成重災。

追溯源頭，並非日本南方海面的「艾倫颱風」，而是藤原效應作用，將東沙島附近的熱帶低壓引進台灣，形成強大的西南氣流，而引發的豪雨，8月7日至9日這三天，台灣中南部降雨量高達800至1200公釐，尤其8月7日降雨量高達500至1000公釐，接近平均全年降雨量。

▲▼造成「八七水災」是因艾倫颱風造成的藤原效應作用。(圖／取自中央氣象局)

不過，氣象達人彭啟明在臉書指出，今天是立秋，也很多朋友想起1959年的87水災，或是2009年的88莫拉克風災，天氣事件不相同，建設環境也有差，比較基準點不同，但上週末南部下了快一千毫米，這兩三天又再一千，台灣的韌性很強，但真的在致災邊緣，已經有些大小災了，務必要多注意。

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