又有熱帶低壓發展？　專家估：可能往台灣東南方移動、未來兩天是關鍵

▲天氣風險公司提醒，位於菲律賓東方的低壓帶未來兩天有發展趨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

盧碧颱風連續兩日為中南部山區帶來驚人雨量，天氣風險公司表示，明天（8/9）開始西南氣流再減弱，中南部的降雨將漸漸趨緩。但另外須留意，位於菲律賓東方的低壓帶未來兩天有發展的趨勢，後續可能往台灣東南方移動，預示將是下週天氣的變數，實際發展還要持續觀察。

天氣風險公司於臉書分析，明天西南氣流再減弱，中南部降雨型態將開始轉變，日夜海陸風作用逐漸明顯，接下來一週，夜間到隔日上午降雨偏向沿海平地，中午到傍晚偏向山區，都還是有短時強降雨發生機會。另外，一週內北部仍容易受午後熱對流發展影響，仍有旺盛的雷陣雨機率，且可擴展到平地，整體天氣還是不太穩定。

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另，天氣風險公司也指出，值得留意的是，位於菲律賓東方的低氣壓未來兩天有發展趨勢，目前模式都對這個低壓有發展反應，後續可能往台灣東南方移動，是下週天氣的變數，可能使午後熱對流發展更旺盛，雖然主流歐美模式預報不看好此系統週三後的發展，但還是要觀察實際發展的強度。

中央氣象局預報員張承傳則說明，目前低壓位於菲律賓群島東方，週二開始太平洋高壓略微增強，目前氣象局預測，該低壓發展成熱帶系統的機率不高，但屆時低壓可能從台灣東邊北上，實際觀測時間約本週二、週三間才會較明朗。