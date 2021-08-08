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金正恩健康亮紅燈！南韓專家分析：一旦倒下，全球僅15人最快知情

▲▼金正恩的後頸被發現貼上一塊神秘貼布。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩的後頸被發現貼上一塊神秘貼布。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的健康問題最受全球矚目，儘管年紀輕輕，然而卻因過度肥胖、菸酒不離身而身患心血管疾病，加上幾近王朝獨裁體制的政治封閉性，每過一段時間就會傳出染病、接受手術、甚至死亡等各種不實謠言。南韓研究北韓議題的學者表示，一旦金正恩倒下，則全球恐怕只有15人能在第一時間內把握正確消息。

根據韓媒《朝鮮日報》，金正恩頸部貼上疑似痠痛貼布的照片廣為流傳，外界不免擔心金正恩的身體健康，不過南韓國家情報院卻在國會質詢時表示，金正恩過去時也曾在頸部被發現有類似異狀，目前並無特別的外傷。

報導分析，中國能以最快的速度掌握金正恩的健康狀態，尤其近幾年來中朝的蜜月關係回溫，且北韓對中國的依賴程度也不斷提高，而美國則是繼中國之後第2快掌握北韓消息的國家，不僅可透過中央情報局（CIA）蒐集情資、也可從中國經手知悉情報。

▲▼金正恩後頸貼上的神祕貼布，從遠端也能清楚看到。（圖／達志影像）

▲金正恩後頸貼上的神祕貼布，從遠端也能清楚看到。（圖／達志影像）

南韓梨花女子大學北韓學教授朴元坤（박원곤）分析，一旦金正恩發生變故倒下，全球只有15個人能在第一時間內得知，包括金正恩身旁最親近的5名心腹、中國核心領導階層的5人、美國5名政要高層。

該則報導稱，金正恩於2019年（應為2020年）傳出健康報恙、病危，甚至謠傳死亡時，儘管美國時任總統川普則在第一時間掌握正確情資，知道金正恩其實並無異樣，不過卻礙於無法隨便對外洩露重要情報，因此當時僅對外界表示，「我知道實情，但我現在不能說」，直到北韓官媒5月報導金正恩剪綵肥料工廠的消息。

撰寫該則報導的社論委員裴成圭（배성규，音譯）表示，其實法國在金正日時期也有得知北韓第一手消息的管道，因為當時每逢金正日心血管疾病發作時，法國的醫療團隊就得前往北韓，不過這條消息路徑到了金正恩時期卻像斷線般消失。

▲▼南韓國家情報院長朴智元。（資料照／達志影像／newscom）

▲南韓國家情報院長朴智元。（資料照／達志影像／newscom）

至於南韓如何在最短時間內獲得來自北韓的情報？報導則分析，南韓國家情報院透過監聽北韓、以及從過往以來累積的情報人脈資源，以最快速度蒐集金正恩身邊的情報。情報關係人員透露，雖然南韓的速度肯定不會像中國、美國那麼快，但是在消息正確度方便，肯定不會相差太多，「若金正恩健康狀況出現異樣、或是爆發政變，在幾天以內一定可以測得異常動靜。」

金正恩從全球爆發新冠疫情後便嚴格封鎖國境，外界認為可能會錯估內部爆發政變的可能性。朴元坤對此則認為，目前北韓因經濟蕭條而爆發內部軍事政變、或居民武裝起義的可能性是微乎其微，但若是新冠疫情等傳染病爆發至無可控管的地步，加上糧食短缺、醫療短缺、經濟衰敗，則無法排除爆發軍事政變或居民起義的可能。

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