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日152cm女掌旗官太狂　96秒打爆中國選手10:0摘金！東奧4戰0失分

▲▼ 日本女掌旗官的須崎優衣（Yui Susaki）96秒暴擊中國選手孫亞楠，成功摘金。（圖／達志影像／美聯社）

▲須崎優衣96秒擊敗中國選手孫亞楠，成功摘金。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

東京奧運女子角力自由式50公斤級決賽7日登場，擔任日本女掌旗官的須崎優衣（Yui Susaki）出戰中國，儘管身高只有152公分，但她戰力大爆發，短短96秒就以10比0擊敗對手孫亞楠，一舉奪金。而她「秒殺」對手的畫面，如今也在網路上瘋傳。

綜合路透等外媒報導，須崎優衣在比賽開始後，先與孫亞楠面對面對峙，緊接著須崎優衣成功繞到孫亞楠後方，展開首波攻勢取得2分，隨後牢牢鎖住對方腳踝，旋轉4圈連續得分，最終以10比0取得壓倒性勝利。

▲▼ 日本女掌旗官的須崎優衣（Yui Susaki）96秒暴擊中國選手孫亞楠，成功摘金。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 日本女掌旗官的須崎優衣（Yui Susaki）96秒暴擊中國選手孫亞楠，成功摘金。（圖／達志影像／美聯社）

這一幕隨即引爆大批網友討論，而她賽後受訪時也留下喜悅淚水，直說這一切就像是在做夢。事實上，在東奧50公斤量級角力賽場上，須崎優衣的戰力大爆發，從第一輪比賽到最終決賽的4場賽事全數獲勝，且無失分。

▲▼ 日本女掌旗官的須崎優衣（Yui Susaki）96秒暴擊中國選手孫亞楠，成功摘金。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 日本女掌旗官的須崎優衣（Yui Susaki）96秒暴擊中國選手孫亞楠，成功摘金。（圖／達志影像／美聯社）

現年22歲的須崎優衣當年在父親的說服之下，從小學一年級開始接觸角力，並在國中、高中出賽多次，取得83連勝的紀錄，並於2017年首次參加世錦賽時奪冠，2018年蟬聯冠軍。

如今須崎優衣的亮眼表現也成功打破日本名將在本屆東京奧運的「魔咒」，先前包括網球選手大坂直美、羽球選手桃田賢斗等人都爆冷出局。而她在開幕式與203公分、非日混血籃球員八村壘共同擔任掌旗官的畫面，也被封為「最萌身高差」。

▼東奧開幕式上，日本由須崎優衣、八村壘擔任掌旗官。（圖／路透社）

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