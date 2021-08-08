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15歲賣牛奶才存到第1雙跑鞋！　他靠「苦行僧操法」週跑160km摘金

▲▼肯亞長跑好手基普喬蓋（Eliud Kipchoge）。（圖／路透）

▲肯亞長跑好手基普喬蓋在東奧以2小時8分38秒的成績奪冠，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

東奧田徑比賽的壓軸項目男子馬拉松在8日終於落幕。肯亞長跑好手基普喬蓋（Eliud Kipchoge）以2小時8分38秒的成績摘下金牌，成為史上第3位連莊奧運男子馬拉松金牌的選手。

36歲的基普喬蓋目前已有4面奧運獎牌在手，他過去曾拿下2004年奧運會5000公尺項目的銅牌、2008年奧運會5000公尺的銀牌，以及2016年奧運會男子馬拉松金牌。在2018年的柏林馬拉松中，基普喬蓋跑出了2小時01分39秒的成績，成為至今無人能破的世界紀錄並獲得冠軍。

基普喬蓋也曾在2019年以1小時59分40.2秒的成績，完成挑戰人類極限的馬拉松，成為將人類馬拉松成績提升到2小時以內的第1人，不過由於這是場沒有其他競爭者的非正式比賽，加上他也配有配速團陪跑，因此被認為未符合田徑規則，成績不列入國際田徑總會紀錄。

▲▼肯亞長跑好手基普喬蓋（Eliud Kipchoge）。（圖／路透）

據NBC報導，這位優秀的長跑選手從國小開始，每天就需要跑5、6公里往返小學，1999年國中畢業後，他也幫助村民收集牛奶到離家約20公尺的卡普薩貝特（Kapsabet）販售來賺取零用錢，為他的長跑生涯打下了良好的底子。也是在這一年開始，15歲的基普喬蓋才用他存了5個月的錢，買到人生的第一雙跑鞋。

2001年，16歲的基普喬蓋遇到了他的教練桑格（Patrick Sang），從此開始了他的長跑生涯。《紐約時報》與CNN報導，在基普喬蓋訓練期間，他必須搬到肯亞的高原埃爾多雷特（Eldoret）居住，每天只能和他的跑步團隊一起訓練，並過著苦行僧般的生活。

除了每週必須承受跑160公里的強度訓練外，基普喬蓋沒有其他的娛樂和消遣，而且與家人分開居住後，他必須自己做飯、打掃廁所，甚至還得從井裡取水才有水可用。導演斯科特（Jake Scott）為了記錄基普喬蓋馬拉松壯舉，特別拍攝了紀實電影《基普喬蓋：最後的里程碑》（Kipchoge: The Last Milestone），電影將在8月23日上映。

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