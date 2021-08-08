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酷暑爆擊東奧！30%馬拉松選手凍未條棄權　金牌得主也熱到退賽

▲▼男子馬拉松有不少選手因難忍酷暑而被迫退賽。（圖／路透）

▲在男子馬拉松項目中，有不少選手因難忍酷暑而被迫退賽，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

東奧在8日舉行了的田徑比賽中的壓軸項目男子馬拉松，不過由於札幌的天氣太熱，不少國家的選手難以忍受如此高溫的環境，而導致有30人退賽，其中甚至還有2012年倫敦奧運的金牌得主基普羅蒂奇（Stephen Kiprotich）。

綜合《朝日新聞》和ABS-CBN報導，東奧在8日早上7點展開了男子馬拉松的比賽，當時的天氣狀況與前一天舉行女子馬拉松的時候相差無幾，氣溫處於攝氏26度，濕度約為80%。報導稱，當時天氣多雲，陽光也不是很猛烈，但許多選手依舊覺得很熱，還在帽子內放上冰塊解暑。

▲▼男子馬拉松有不少選手因難忍酷暑而被迫退賽。（圖／路透）

在比賽開始不久後，有2名選手在10公里左右停下腳步，在比賽中一直處於領先的巴西選手納西門托（Daniel do Nascimento）也在25公里處因抽筋退賽。就連曾在2012年倫敦奧運中摘金牌的烏干達選手基普羅蒂奇和去年的倫敦馬拉松冠軍選手托拉（Shura Kitata Tola）也受不了高溫而未完成比賽。

日本派出的選手也難敵日本的惡劣天氣，服部勇馬在衝過終點線後癱倒在地，需要醫護以輪椅推走。報導稱，在106名選手中，共有30人因為難以忍受炎熱的天氣，而在中途退出比賽，佔比高達28.3%。最後在比賽中摘金的肯亞選手基普喬蓋（Eliud Kipchoge）也承認，當地的天氣實在讓人受不了，「我們全部都像被放在熱鍋上面煮一樣」。

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