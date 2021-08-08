致上最暖心的祝福　黃偉哲親自到宅表揚99歲台南最高齡爸

▲台南市長黃偉哲特別於8日父親節，親自到府表揚「超級我爸」父親節感恩表揚活動，得獎最高齡99歲爸爸代表蘇南鯧先生，並致贈獎牌及禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府原定8月7日舉辦「超級我爸」父親節感恩表揚活動，因颱風豪雨延期，市長黃偉哲特於8日父親節，親自到府表揚得獎最高齡99歲爸爸代表蘇南鯧先生，並致贈獎牌及禮品，感謝其對家庭無私的奉獻，發揚台南晶鑽爸爸參與家庭經濟、分擔家事及兒女教養良好典範，市議員陳碧玉及李文俊也親自到場祝賀。



黃偉哲表示，很高興能在88節這一天到宅來祝福蘇南鯧先生，其實父親節只是一個儀式，最重要的是讓父母親天天都快樂，為人子女的除了盡量幫忙父母，也要努力奉獻社會，成為社會中堅，父母自然就會很開心，家庭也會和樂。他也祝福每位市民朋友父親節快樂。





本次得獎的晶鑽爸爸蘇南鯧先生做事態度仔細、堅持，啟發裁縫手藝的天賦，其以裁製西裝的技能在區内頗具盛名，在勤儉刻苦經營下，蘇先生在安定區造住所，拉拔5個孩子長大，子女也在蘇先生的教育下，承襲勤奮好學的精神及簡樸善良的本性，在不同崗位發展，長子蘇本雄先生在區內曾經擔任蘇姓宗親會的會長，期間克盡職責、會務圓滿、宗族壯大，卓著的成效備受肯定，可謂歸功於蘇先生的辛勞與教誨、家庭和樂，對社會深具示範作用，為本次模範父親的最佳楷模。



今年表揚獎項共有五大類，受表揚的爸爸分別由各區公所、各單位團體及原住民族事務委員會選拔推薦共50位，有熱心公益，善盡家庭責任，教養兒女深獲好評的「晶鑽爸爸」38位：父代母職，刻苦持家，自強不息的「自強爸爸」1位；照顧家中身心障礙子女，不辭辛勞，終年無怨無悔付出的「勇者爸爸」6位；替代父母職養育孫姪、甥子女及寄養家庭的「大樹爸爸」3位：秉持原住民族傳統負擔家計的「原住民Ama(原住民爸爸)」2位。

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