台南勞工局幫媽媽租屋處大改造　舉重精靈方莞靈超驚喜

▲勞工局「愛心修繕志工團」志工們，幫方莞靈母親租處進行拆除、修繕工程。（圖／台南市政府勞工局提供，下同）

記者林悅／台南報導

東奧女子舉重49公斤級勇奪第4名台南女將方莞靈，與擔任照顧服務員的母親武虹均相依為命，武虹均租住在台南柳營區旭山里，之前市府前往方家貼「紅榜」祝賀時，發現方家居住環境並不佳，在市府詢問有何需要協助之時，方母希望能有獨立衛浴設備的「套房」想法，市府勞工局在志工團協助下幫忙「圓夢」。

勞工局長王鑫基獲悉此事後，與「愛心修繕志工團」討論，主動幫方家租處進行修繕，並預計9月初完工，方莞靈聽方媽敘述後驚喜不已。

據了解，方莞靈和母親武虹均相依為命，方莞靈從國中時便住校，只有放假會回家與母親團聚，方母目前租住在台南柳營區旭山里居住。7月24日方莞靈在東奧勇奪第4名後，台南市長黃偉哲第一時間派員前往方家「貼紅榜」祝賀，市府人員發現方家租處居住品質並不佳，方母在市府人員詢問是否有需要協助之處，提出想要有獨立衛浴備的「套房」想法，勞工局長王鑫基獲悉後，親自前往了解，發現方家租處的確有修繕改善的需要，且沒有個別衛浴設備，衛浴設備是在住處外，需與他人共用，十方不便。

王鑫基與勞工局「愛心修繕志工團」討論，決定列入勞工局「有情有疼心ㄟ厝」愛心修繕計畫，幫方母「圓夢」進行居家修繕，經與方母討論，也取得房東支持，同意在屋內增建衛浴設備，改善成套房式房間。

王鑫基局長表示，此一構想獲得黃偉哲市長大力支持，本計畫在7月底就要實施，但因下雨而順延至8月5日動工，由各職業工會志工們，利用周日時間進行拆除沙發施工；搬遷家具、沙發、音響施工；電氣電線配置、燈具、化糞池、浴室、馬桶重新施工；臥室輕鋼架施工，廚房、浴室隔間矽酸鈣板裝潢施工；廚房、浴室、牆壁、地面、磁磚美化施工；電氣燈具、浴室設備、馬桶安裝施工；牆壁油漆粉刷美化等施工，預計9月5日完工，讓方莞靈和母親武虹均日後可以同住在一起。

據了解，方莞靈回台後，目前住在防疫旅館，黃偉哲日前也寄台南的「小吃味」給方莞靈來自台南的驚喜，方莞靈接獲小禮物後也高興地在IG秀照表示歡喜。方母表示說，她們母女已有半年沒見面，每天都透過視訊電話關心彼此，她告知女兒市府派員協助要將現有的居住空間改造成「套房」，讓方莞靈聽了不敢置信，驚喜直問「是真的嗎？」。台南暖心驚喜，再度讓方莞靈和母親武虹均感到溫暖。

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