　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南勞工局幫媽媽租屋處大改造　舉重精靈方莞靈超驚喜

▲勞工局「愛心修繕志工團」志工們，幫方莞靈母親租處進行拆除、修繕工程。（圖／台南市政府勞工局提供，下同）

▲勞工局「愛心修繕志工團」志工們，幫方莞靈母親租處進行拆除、修繕工程。（圖／台南市政府勞工局提供，下同）

記者林悅／台南報導

東奧女子舉重49公斤級勇奪第4名台南女將方莞靈，與擔任照顧服務員的母親武虹均相依為命，武虹均租住在台南柳營區旭山里，之前市府前往方家貼「紅榜」祝賀時，發現方家居住環境並不佳，在市府詢問有何需要協助之時，方母希望能有獨立衛浴設備的「套房」想法，市府勞工局在志工團協助下幫忙「圓夢」。

勞工局長王鑫基獲悉此事後，與「愛心修繕志工團」討論，主動幫方家租處進行修繕，並預計9月初完工，方莞靈聽方媽敘述後驚喜不已。

據了解，方莞靈和母親武虹均相依為命，方莞靈從國中時便住校，只有放假會回家與母親團聚，方母目前租住在台南柳營區旭山里居住。7月24日方莞靈在東奧勇奪第4名後，台南市長黃偉哲第一時間派員前往方家「貼紅榜」祝賀，市府人員發現方家租處居住品質並不佳，方母在市府人員詢問是否有需要協助之處，提出想要有獨立衛浴備的「套房」想法，勞工局長王鑫基獲悉後，親自前往了解，發現方家租處的確有修繕改善的需要，且沒有個別衛浴設備，衛浴設備是在住處外，需與他人共用，十方不便。

王鑫基與勞工局「愛心修繕志工團」討論，決定列入勞工局「有情有疼心ㄟ厝」愛心修繕計畫，幫方母「圓夢」進行居家修繕，經與方母討論，也取得房東支持，同意在屋內增建衛浴設備，改善成套房式房間。

▲勞工局「愛心修繕志工團」志工們，幫方莞靈母親租處進行拆除、修繕工程。（圖／台南市政府勞工局提供，下同）

王鑫基局長表示，此一構想獲得黃偉哲市長大力支持，本計畫在7月底就要實施，但因下雨而順延至8月5日動工，由各職業工會志工們，利用周日時間進行拆除沙發施工；搬遷家具、沙發、音響施工；電氣電線配置、燈具、化糞池、浴室、馬桶重新施工；臥室輕鋼架施工，廚房、浴室隔間矽酸鈣板裝潢施工；廚房、浴室、牆壁、地面、磁磚美化施工；電氣燈具、浴室設備、馬桶安裝施工；牆壁油漆粉刷美化等施工，預計9月5日完工，讓方莞靈和母親武虹均日後可以同住在一起。

▲勞工局「愛心修繕志工團」志工們，幫方莞靈母親租處進行拆除、修繕工程。（圖／台南市政府勞工局提供，下同）

據了解，方莞靈回台後，目前住在防疫旅館，黃偉哲日前也寄台南的「小吃味」給方莞靈來自台南的驚喜，方莞靈接獲小禮物後也高興地在IG秀照表示歡喜。方母表示說，她們母女已有半年沒見面，每天都透過視訊電話關心彼此，她告知女兒市府派員協助要將現有的居住空間改造成「套房」，讓方莞靈聽了不敢置信，驚喜直問「是真的嗎？」。台南暖心驚喜，再度讓方莞靈和母親武虹均感到溫暖。

ck one Summer中性淡香水

►燉滷熬煮輕鬆搞定的秘密

ET快訊
快訊／今明2天仍要防豪雨！　各地降雨趨緩時間出爐
巴黎奧運「刪減項目」曝　將衝擊台灣奪牌希望
快訊／台中知名梧棲新天地餐廳起火！　頂樓黑煙狂竄
拒絕開房錢AA制！妹子吐心聲「承受風險大」：只是為了滿足男友
快訊／虎林市場雞肉攤確診　8家人、9攤商PCR出爐
鍾麗緹23歲大女兒「半裸床照」曝光！　辣擠北半球+深V電暈網
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

你上工我加薪「到職滿3個月」可領2萬！履歷湧入4千封「實體面試」緊急加場

台南勞工局幫媽媽租屋處大改造　舉重精靈方莞靈超驚喜

快訊／雨天大火！高雄4樓頂加起火 「黑煙蓋天」消防人員急搶救

快訊／屏東1男子疑似「落水失蹤」　消防局出動9車3艇22人救援

屏東暴雨「3天狂灌1200mm」！潘孟安泥水中急勘災　萬人讚爆

護坡不敵大雨遭沖毀！關西鎮長會勘遭擊中　瞬間變成泥巴人

免收費！桃園與AIT合作　嘻哈課程即起開放報名

2021桃園客家飲食文化季開放報名　做伙體驗客家料理

愛情渣男哄騙買地+跨海送禮攏是假 　她沖昏頭擋不住

神救援現身！夜班保全下班忘記回家路　大雨呆坐草叢

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

頂流男星遭爆交往女粉絲「事後要求吃藥」　3暗示燒到楊洋！經紀人怒發聲

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

3男晨跑遭瘋狗浪襲擊釀1死1傷 餐飲董座骨折進ICU：謝謝關心

你上工我加薪「到職滿3個月」可領2萬！履歷湧入4千封「實體面試」緊急加場

台南勞工局幫媽媽租屋處大改造　舉重精靈方莞靈超驚喜

快訊／雨天大火！高雄4樓頂加起火 「黑煙蓋天」消防人員急搶救

快訊／屏東1男子疑似「落水失蹤」　消防局出動9車3艇22人救援

屏東暴雨「3天狂灌1200mm」！潘孟安泥水中急勘災　萬人讚爆

護坡不敵大雨遭沖毀！關西鎮長會勘遭擊中　瞬間變成泥巴人

免收費！桃園與AIT合作　嘻哈課程即起開放報名

2021桃園客家飲食文化季開放報名　做伙體驗客家料理

愛情渣男哄騙買地+跨海送禮攏是假 　她沖昏頭擋不住

神救援現身！夜班保全下班忘記回家路　大雨呆坐草叢

前男友闖家「把7隻小貓丟下樓」　她開窗崩潰「全摔死遮雨棚上」

劉伊心二寶剃頭「儀式發生插曲」　曝古裝合照：老公最好父親節禮

屏東單日累積雨量破200毫米！今北部天氣先回穩　降雨趨緩時間出爐

「壞壞時最解嗨一句話」？7千則留言刷爆　最美博士聽這句笑到飆淚

米爾斯奧運場均19.6分領澳洲奪銅　美媒：籃網板凳暴徒

韓國奧運僅20面獎牌37年來最糟糕　韓媒批：檢討奧會

本周我最毛／跟爸逛寵物店！汪尾隨後方「眼神發亮」：快買那一包

「扁爸等不到自己選總統」　陳水扁po舊照追憶父親

送房送車不稀奇　喬普拉奪金印度政府直接送土地

中和清穗公園2打1！3人雨中互毆摔成一團…幾小時後他吐血昏厥亡

壯碩黑狗遇雷陣雨急跳姐腿上　露呆萌表情討拍：本汪汪怕怕

地方熱門新聞

快訊／雨天大火！高雄4樓頂加起火「濃煙蓋天」

護坡遭沖毀　關西鎮長會勘慘成泥巴人

保全大夜班後忘記回家路　暖警伸援手

台南市府幫媽媽租屋處大改造　方莞靈超驚喜

大溪秘境「街口溪生態水岸步道」完工

屏東暴雨沒停過！潘孟安泥水中急勘災

即／屏東1男子疑落水失蹤　消防局9車3艇22人救援

愛情渣男哄騙買地+跨海送禮　攏是假

疫情下找工作！北市就服處加碼給獎勵

「山寶貳號」布袋擱淺沉沒　澎湖宅配海鮮也沉了

免收費！桃園與AIT合作　嘻哈課程即起開放報名

高雄市宣布8／7「全面停班停課」

青農蔡漢昌暖心做公益　捐1萬斤甘藷給弱勢

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

更多熱門

相關新聞

南市府送暖修繕租屋處　東奧舉重好手方莞靈驚喜

南市府送暖修繕租屋處　東奧舉重好手方莞靈驚喜

在日本東京奧運拿下女子舉重49公斤級第4名的方莞靈，尚在防疫旅館未返家，但台南市政府已對她在台南柳營區租屋處展開修繕，方莞靈從母親武虹均口中得知，驚喜地無法置信。

狼父邀嫩妹躲雨　拐回家求愛不成強壓性侵

狼父邀嫩妹躲雨　拐回家求愛不成強壓性侵

日本腦炎台南再添1例

日本腦炎台南再添1例

豪雨黃偉哲督促道路搶修與補強

豪雨黃偉哲督促道路搶修與補強

黃偉哲：原地歡度父親節記防疫

黃偉哲：原地歡度父親節記防疫

關鍵字：

台南暖心驚喜勞工局愛心修繕志工團方莞靈

讀者迴響

熱門新聞

快訊／盧碧「回魂」復活了　大雷雨國家警報響

戴藍牙耳機！他電話講一半雙耳炸爛亡

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

教練「出拳揍馬」遭撤銷奧運資格

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

「中華台北」不存在！　美專家籲阻中國惡意影響

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

馬兒不配合！奪金熱門馬術0分爆哭

不爽女友遭灌酒約談判　17歲少年脖子中刀亡

全紅嬋爆紅　全家看門外景象傻眼

鬼月16項祭拜禁忌！　拜錯小心衰整年

更多

最夯影音

更多
怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面