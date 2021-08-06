蔣萬安批五倍券劃錯重點　生計困難的人拿1千出來都是負擔

▲蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

為刺激疫情後經濟發展，行政院規劃發行「振興五倍券」，且將朝花1千領5千的方向執行。對此，國民黨立委蔣萬安6日表示，疫情讓很多民眾連拿出1千元都變負擔，他們該怎麼辦？不管三倍券還是五倍券，對於急需紓困的民眾及產業來說，政府完全劃錯重點，趕快研議紓困5.0方案才是當務之急。

蔣萬安6日晚間以「五倍券離民眾太遠！紓困5.0才是當務之急」為題在臉書發文。他表示，政府規劃全民普發「花一千領五千」的五倍券，讓他不禁問，「政府都沒聽到產業、民眾需要紓困的心聲嗎？去年振興三倍券發放時，許多學者專家提出的質疑及問題，政府都有認真檢討、改善嗎？」

蔣萬安指出，今年本土疫情大爆發，很多民眾連維持生計都有困難，1千元是筆不小負擔，對於拿不出1千元的民眾，他們怎麼辦？去年三倍券行政費用共花費22.56億，五倍券估計相差無幾。不過，這已非首次執行振興券措施，難道沒有任何可以檢討、改善之處，將費用檢省下來，回饋民眾創造更高效益？

蔣萬安說，不管是三倍券或五倍券，對於急需紓困的民眾及產業來說，完全是劃錯重點！一旦疫情捲土重來，請問五倍券要怎麼使用？更別提根據審計部的報告中，民眾使用三倍券在日常生活用品等必要開銷，對於經濟成長助益只有原先預期的一半，五倍券要怎麼避免替代性消費的覆轍？至今沒看到政府拿出解決方案。

最後，蔣萬安向蔡政府喊話，在思考振興措施前，別忘記還有許多未被紓困4.0涵蓋的民眾、受疫情衝擊的產業，趕快研議紓困5.0方案，救救疫情之下的艱苦人吧。

▼蔣萬安6日晚間臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）