▲金山番薯囝仔蔡漢昌暖心做公益，捐超過1萬斤甘藷給弱勢。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北健康三寶「甘藷」產季即將到來囉！每年8、9月份為新北市甘藷的產季，此時出產的甘藷不僅碩大肥美，香氣與甜度更是到達顛峰，青農蔡漢昌在金山地區經營「金山番薯囝仔」，秉持著與自然環境生態共存共榮的觀念種植友善地瓜，並也提供宅配服務，挺農友吃健康。

農業局表示，「金山番薯囝仔」由44歲蔡漢昌與妻子共同經營，種植工作由蔡漢昌一手包辦，而精密的銷售部分則由太太及兩位孩子一同打理，一家人合作無間，打造出無比溫馨的農場，蔡漢昌在外打拚多年，但始終有著對於故鄉土地的熱愛，加上父母親年邁需要照顧，在與妻子溝通過後，毅然決然返鄉從農。

「金山番薯囝仔」位於金山區中正路145號，除了販售自家種植的友善甘藷及烤甘藷外，也販賣其他青農的農特產品，例如坵隱農場的新鮮放牧雞蛋、蕃薯明地瓜酥等。蔡漢昌說，返鄉從農遇到困難、挫折時受到許多人的幫助，現在看到與自己相同心路歷程的青農，希望能透過自身的力量，去幫助更多青農打開市場銷售管道。

▲妻子一句話「不如就分享做公益吧！」開啟了持續至今，已有5年的愛心甘藷認領活動。

蔡漢昌表示，在種植甘藷的過程中，常會面臨到一些格外品的甘藷，起初非常糾結該如何處理，因為格外品只是賣相不好，但品質其實是相同的，費盡辛勞種出的甘藷也不捨得以很低的價錢賣出。後來妻子一句話「不如就分享做公益吧！」開啟了持續至今。已有5年的愛心甘藷認領活動，蔡漢昌提供地瓜，認領的朋友出運費，提供金山在地的友善甘藷給兒童之家、安養院等弱勢團體，5年來已捐助了超過1萬斤的甘藷。

農業局長李玟表示，因應新冠肺炎疫情，農業局推出「美味農業得來速」網站，在網站中呈現新北各農漁會、商家及青農當季各具特色的農產品，民眾只需在家就能輕鬆下單，享受宅配到府的服務，就是希望市民朋友能夠多多透過網路訂購，在疫情期間減少外出及人流接觸，同時又能兼顧支持本市農友及農產品的精神。

金山番薯囝仔：https://reurl.cc/MAQ4jK

美麗最大的祕密

【更多新聞】

台灣史上最高齡副市長柯水源 今凌晨睡夢中辭世享壽92歲

出獄5個月又犯！偷早餐店愛心零錢箱 慣竊再判刑3個月

20年磨一劍！羽球英雄多基中校友 林右昌力促風光回基隆

李洋9年前基隆高中稚嫩模樣曝 校長自爆他多次回學校做一件事