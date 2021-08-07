LIVE／新北+4！父親節訂位爆滿　侯友宜最新說明

記者徐政璿／台北報導

全國二級警戒延長至8月23日，中央流行疫情指揮中心今（7日）公布國內新增6例本土病例，個案分布以新北市4例為最多，其次為臺北市、桃園市各1例。新北市長侯友宜15時召開記者會，說明最新疫情狀況。《ETtoday新聞雲》全程直播。

侯友宜今上午受訪表示，這是降到警戒二級第一個餐飲內用開放的周末假日，尤其明天適逢父親節，所以很多的餐飲內用會很多要慶祝的市民朋友已經都訂滿了，那餐飲內用開放的第一個周末其實我非常擔心，餐廳在落實防疫到底有沒有做到非常到位。

侯友宜說，今天特別到碧潭的京站來看所有的餐飲店，查看有沒有落實實聯制、手部清消、量體溫、梅花座、加隔板，1.5米的距離，以及離開座位的時候要戴上口罩，更重要不能共食，只能專人分膳或是吃套餐。

侯友宜說，今天來看京站碧潭的這個餐飲業者，每一家都做得非常的好、非常的到位，希望大家用這樣一個防疫的態度去面對警戒二級餐飲內用所帶來最有可能就是，口罩拿掉、病毒就到，所以我們要小心翼翼，當口罩拿下來的時候如何做好防疫，而且能夠用新型態的生活安全來面對。

中央流行疫情指揮中心7日公布國內新增10例COVID-19確定病例，分別為6例本土及4例境外移入；另確診個案中新增12例死亡。個案分布以新北市4例為最多，其次為臺北市、桃園市各1例；其中4例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例(其中4例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為1例男性、5例女性，年齡介於20多歲至80多歲，發病日介於今(2021)年7月27日至8月5日。個案分布以新北市4例為最多，其次為臺北市、桃園市各1例；其中4例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增12例死亡個案，為7例男性、5例女性，發病日介5月24日至6月22日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於7月22日至7月30日；詳如新聞稿附件1。

▲今日新增個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月5日累計公布14,554位確診個案中，已有13,053人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.7%。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2名男性、2名女性，年齡介於30多歲至40多歲，分別自美國(案15878)、柬埔寨(案15879)、中國(案15881)、西班牙(案15883)入境，入境日介於8月4日至8月5日，在臺期間均無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,191,907例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,174,487例排除)，其中15,775例確診，分別為1,287例境外移入(原公布之本土個案15105，疫調後改判境外移入)，14,435本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計806例COVID-19死亡病例，其中798例本土，個案居住縣市分布為新北市397例、臺北市307例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。