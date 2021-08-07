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新北八里蜜雪梨、心型柚上市　七夕送禮表心意另類選擇

▲七夕雙首選！八里蜜雪梨心型柚上市 送禮表心意另類選擇。（圖／新北市農業局提供）

▲七夕雙首選！八里蜜雪梨、心型柚上市。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市八里區的蜜雪梨和限量版心型柚上市囉！心型柚因其愛心的造型，加上柚子果香，充滿淡雅的幸福感，為七夕情人節送禮的好選擇；八里蜜雪梨於8月正式上市，八里區農會表示冰鎮後的水梨，清脆多汁，為炎炎夏日最佳的消暑聖品，可做為七夕情人節禮物。

農業局表示，超過600克的文旦柚，果肉口感較粗 、水分較少，影響口感，因此八里區「艸田八家農場」場長黃阿發於2013年開始嘗試種植心型柚，將價值低的大果改變形狀，提高其價值。心型柚於2014年正式開始發售後，因愛心造型，柚子表面有LOVE、囍等幸福字樣，加上柚子果香，成為七夕情人節傳達愛意的首選。

38歲的黃志暐從事機械方面的工作，三年前開始負責「艸田八家農場」的品牌市場規劃。黃志暐看著從事文旦柚種植30多年的父親黃阿發日漸年邁，於是決定在2020年回鄉幫助父親經營農場。因此現在由父子兩人共同將文旦柚套上不同字樣的外框塑型，產出能傳遞幸福的心型柚，攜手為文旦柚品質把關。

▲七夕雙首選！八里蜜雪梨心型柚上市 送禮表心意另類選擇。（圖／新北市農業局提供）

▲七夕雙首選！心型柚禮盒。

「柚香柚農果園」位於八里區西龍巖佛祖廟的山上，因面向淡水河出海口，種植的水果不僅飽含海水鹽且日照充足，口感特別甜美多汁。果園主人李進成種植蜜雪梨將近20年，原先以高接梨生產為主，近年來發現以自然花生產的蜜雪梨，外型神似蘋果，非常優美。

蜜雪梨一顆平均500-700公克，肉質細緻含水量高，清甜略帶果酸。擁有和一般水梨不同的獨特香氣，因此近年改以自然花生產。但也因為採自然花生產，果實成熟時間分散，無法統一採收，產期預計將在8月20日結束。今年柚香柚農的蜜雪梨品質優良，產量可達到接近3千台斤。

農業局表示，從6月淡水區的豐水梨開始採收，到8月末八里區的蜜雪梨採收完成，新北市的水梨盛產季節也將邁入尾聲，隨著水梨產期的結束也宣告著今年文旦柚產期近了，產出口感香甜、果肉Q彈的高品質文旦柚，即日起文旦柚預購優惠活動，歡迎民眾踴躍訂購。相關訂購資訊可洽「小農電舖直銷站」或八里區農會02-2610-2996。

▲七夕雙首選！八里蜜雪梨心型柚上市 送禮表心意另類選擇。（圖／新北市農業局提供）

▲七夕雙首選！蜜雪梨5斤6粒裝禮盒。

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