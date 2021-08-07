快訊／新北公布最新足跡　大潤發待2小時

▲新北0807疫情。（圖／新北市衛生局提供）

記者徐政璿／台北報導

新北市衛生局今（7日）公布確診者最新足跡，案15875在7月31日（15:00-17:00）前往大潤發中和店（中和區中山路二段）。

中央流行疫情指揮中心今（7日）公布國內新增6例本土病例，個案分布以新北市4例為最多，其次為臺北市、桃園市各1例。新北市長侯友宜15時召開記者會，公布確診分佈，永和2例、蘆洲1例、板橋1例。這4例當中，有2人是在職場染疫。

▲新北疫情0807。（圖／新北市府提供，下同）

侯友宜今上午受訪表示，這是降到警戒二級第一個餐飲內用開放的周末假日，尤其明天適逢父親節，所以很多的餐飲內用會很多要慶祝父親節的市民朋友已經都訂滿了，那餐飲內用開放的第一個周末其實我非常擔心，餐廳在落實防疫到底有沒有做到非常到位。

侯友宜說，今天特別到碧潭的京站來看所有的餐飲店，查看有沒有落實實聯制、手部清消、量體溫、梅花座、加隔板，1.5米的距離，以及離開座位的時候要戴上口罩，更重要不能共食，只能專人分膳或是吃套餐。

侯友宜說，今天來看京站碧潭的這個餐飲業者，每一家都做得非常的好、非常的到位，希望大家用這樣一個防疫的態度去面對警戒二級餐飲內用所帶來最有可能就是，口罩拿掉、病毒就到，所以我們要小心翼翼，當口罩拿下來的時候如何做好防疫，而且能夠用新型態的生活安全來面對。

中央流行疫情指揮中心7日公布國內新增10例COVID-19確定病例，分別為6例本土及4例境外移入；另確診個案中新增12例死亡。個案分布以新北市4例為最多，其次為臺北市、桃園市各1例；其中4例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例(其中4例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為1例男性、5例女性，年齡介於20多歲至80多歲，發病日介於今(2021)年7月27日至8月5日。個案分布以新北市4例為最多，其次為臺北市、桃園市各1例；其中4例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增12例死亡個案，為7例男性、5例女性，發病日介5月24日至6月22日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於7月22日至7月30日。