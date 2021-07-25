被警察耽誤的高海拔水電義工　他妙手解決果農工寮跳電難題

▲仁愛警分局榮興派出所副所長林存禮善心幫助高山果農處理工寮跳電問題。（圖／翻攝「南投縣政府警察局仁愛分局」官方粉專）

記者高堂堯／南投報導

仁愛警分局警官林存禮在青少年時期主修水電工程，投入警察工作後也沒有荒廢水電工程專業；目前任職派出所副所長的他，日前執勤時甚至順手幫助大禹嶺的高山果農，在半小時內解決工寮跳電1個多月的難題、收成得以不被影響，善行義舉被村里和同事喻為「被警察耽誤的高海拔水電義工」。

仁愛警分局指出，林存禮現任榮興派出所副所長，但自年輕就讀高工時就精修水電工程，在學理和實務上都頗有研究，從警後凡是家裡、甚至派出所內的家電用品損壞都親自維修；他在7月20日執行家戶訪查、實施防疫及防竊防詐騙宣導，在榮興村碧綠巷一處工寮與果農黃姓婦人訪談時，突然發現工寮內燈光熄滅。

▲▼仁愛警分局榮興派出所副所長林存禮（左）善心幫助高山果農處理工寮跳電問題。（圖／翻攝「南投縣政府警察局仁愛分局」官方粉專）

黃婦向林存禮表示是工寮電箱跳電，而目前正值蘋果樹生長期，混和農藥的機械用電量大，工寮跳電間接造成栽植蘋果樹的困擾，恐怕影響到未來蘋果的品質；她1個多月前便電話聯繫距離最近的梨山地區水電工師傅，對方卻回覆：「距離太過遙遠、不符成本，等到附近其他的客戶有需要，再一併前往處理。」因此深感無奈，也不知道如何是好。

黃婦所遇問題正巧是林存禮的強項，他經過檢視後確定無融絲斷電開關損壞，隨即向黃婦表示，輪休時將到市區購買材料，待返回派出所後，一定會回到工寮幫忙修復；果然昨（24）日回到派出所後，林存禮馬上前往工寮，揹上內有各式螺絲起子、尖嘴鉗及膠帶等工（器）具及無融絲斷電開關材料的專用維修裝備，不到半個小時便維修完工。

▲仁愛警分局榮興派出所副所長林存禮。（圖／翻攝「南投縣政府警察局仁愛分局」官方粉專）

林存禮的好功夫和熱心讓黃婦露出久違的笑容，並感恩地說：「警察連修水電都會，實在太厲害了！」仁愛分局長莊順智表示，海拔2300公尺的大禹嶺是連正牌水電師傅都不願到達的偏遠山區，林存禮卻能發揮固有維修水電技能，讓居民生活更有保障，熱忱服務態度及工作精神足堪所有同仁之表率。



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