代表國家出賽卻難維持生計！　英選手「拍賣東奧紀念品」募資參賽

▲坎貝爾將東奧紀念品掛在eBay拍賣，以籌募參加英聯邦運動會的資金。（組圖／路透、翻攝自@TaylorLC1996推特）

記者葉睿涵／編譯

英國25歲鏈球選手坎貝爾（Taylor Campbell）6日透露，他將在東奧獲得的部分紀念品掛在電商平台eBay上拍賣，以籌募參加英聯邦運動會的資金。

據《每日郵報》報導，這位未能進入東奧決賽的英國選手，將刻有奧運五環的三星Galaxy S21和無線耳機放上eBay拍賣，為即將在2022年到來的大英國協運動會（Commonwealth Games）籌募資金。這些物品都是坎貝爾在參加東奧時獲得的紀念品，目前的最高出價為3030英鎊（約新台幣11萬7000元）。

To help fund my preparations into 2022 commonwealth Games I am selling my Olympic Games Limited Edition Samsung Galaxy S21 (256gb) + Galaxy Buds Pro + Olympic Buds Case on eBay check it out! https://t.co/UdYPztz7sC — Taylor Campbell (@TaylorLC1996) August 6, 2021

坎貝爾是目前英國排名第1的鏈球好手，不過他本次參加奧運的旅費卻是自己自掏腰包出的。現在正處於失業狀態的他，在接受天空新聞的採訪時表示，「我從英國體育委員會那邊獲得了一些補助，但那點錢無法維持生計」，因此他希望透過售賣奧運贊助商送的手機獲得一些錢，這樣他就能繼續訓練了。

他也表示，參加東奧確實是一次驚人的經歷，「但很遺憾的，參加奧運並不能為你帶來更多錢，你是為了榮譽而參賽的，加上我是iPhone的忠實粉絲，三星對我來說只是個紀念品，所以我將它買了換錢」。在坎貝爾將拍賣紀念品的消息放上推特後，有不少人留言希望能為他提供一些贊助，因此他目前也在眾籌網站上開設了頁面，接受民眾捐款。

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