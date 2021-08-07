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社會 社會焦點 保障人權

鴨被偷燒他車報復！烈焰連吞19汽機車　台中「狗王」栽了

▲找到人了！疑夜燒19輛機車，台中遊民清晨公墓旁被逮。（圖／民眾提供）

▲曾男縱火燒汽機車，遭法院重判。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中「狗王」曾姓男子只因懷疑劉姓友人偷他養的鴨子，竟然凌晨跑到對方住處巷子放火燒機車，結果一發不可收拾，波及18輛汽、機車。台中地院審結，認為劉男嚴重影響社會治安還否認犯行，依放火燒燬他人之物致生公共危險罪重判2年10月。

判決書指出，57歲曾姓男子住在西屯區的公墓裡長達1、20年，今年4月間，他因為懷疑劉姓友人偷了他養的鴨子，雖然有去警局報案但仍心有不甘，決定教訓對方。5月13日凌晨3點多，曾男騎單車帶著自己養的3隻狗到福科路411巷口，接著再步行到劉男停放機車地點。

▲找到人了！疑夜燒19輛機車，台中遊民清晨公墓旁被逮。（圖／民眾提供）

▲找到人了！疑夜燒19輛機車，台中遊民清晨公墓旁被逮。（圖／民眾提供）

▲找到人了！疑夜燒19輛機車，台中遊民清晨公墓旁被逮。（圖／民眾提供）

曾男拿出自己撿來的飲料杯，將衛生紙點燃放入杯內，再將杯子放在劉男機車腳踏墊處，等到火燒起來後就離開現場。結果火越燒越大，波及巷內共18輛汽機車，以及1戶住家的遮雨棚。消防隊火速到場將火勢撲滅，所幸無人員傷亡。

警方調閱監視器，發現縱火男子身旁跟著3隻狗，鄰居認出就是常出現在當地的「狗王」曾姓男子，警方當天下午持拘票前往公墓拘提曾男，並扣得3個打火機等相關證物。

曾男卻在警詢及偵查庭時均否認犯行，但由於事證明確，檢察官依公共危險罪嫌將他起訴，起訴書中也寫出，曾男僅因細故便恣意選擇危害性極大之放火方式洩憤，除造成告訴人等財物損失，也造成顯著公共危險，其犯罪所生危害甚鉅；曾男犯後犯後態度惡劣，亦無意賠償告訴人等損失，縱於審判中終坦認犯罪，僅應給予被告刑度上極微小減輕幅度，始為公允，請予從重量刑。

法官認為，曾男智識健全，應知放火燒燬他人所有之物，若稍有不慎將釀致大災，可能嚴重侵害他人生命、身體、財產等安全。竟僅因懷疑劉男偷竊其鴨子，對之心有不滿，即為本案放火犯行，嚴重影響社會治安。放火行為導致機車18部、汽車1 輛及局部遮雨棚燒燬，未與被害人和解，難認其犯罪情節輕微、犯後態度良好，本案並無情輕法重之情形。考量他5年內曾犯贓物罪確定，構成累犯，最後依放火燒燬他人之物致生公共危險罪判處2年10月。全案可上訴。

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