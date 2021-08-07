「明天過後」酷寒＋海嘯非虛構！　大西洋環流迎千年來最弱時刻

▲英國氣象局指出，大西洋環流系統的潛在崩潰恐為全球天氣系統帶來嚴重後果，尤其會讓北半球更冷、大西洋海平面上升，以及歐洲與北美整體降雨減少。（示意圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

科學研究人員發現，影響北半球氣候的大西洋洋流系統正處於1000年以來最弱的時刻，一旦崩壞，將使歐洲氣溫大幅降低，電影「明天過後」裡釀出酷寒與海嘯天災的成因恐非虛構。

德國之聲（DW）報導，這份新研究5日刊於「自然氣候變遷」月報（Nature Climate Change），研究人員把重點放在大西洋經向翻轉環流（Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC）。

作為墨西哥灣流（Gulf Stream）一部分的大西洋環流，將熱帶地區的溫暖海水北送至北大西洋，並帶到海洋表面，同時將冷水往南送至海洋深層。這種冷熱對流的現象深深影響全球氣候模式。

研究人員在報告摘要寫道：「根據觀察到的海面溫度與大西洋各流域的鹽分數據，在8個個別AMOC指數裡發現明顯的初期警訊。大西洋環流恐已從相對穩定的狀態變為接近關鍵轉捩點。」

大西洋環流系統崩壞將使歐洲氣溫大幅降低，並對熱帶季風系統造成可觀衝擊。

波茨坦氣候影響研究中心（Potsdam Institute for Climate Impact Research）研究人員伯爾斯（Niklas Boers）在研究裡指出，他們發現大西洋環流系統處於1000年來最弱的時刻。

研究人員分析大西洋表面溫度和鹽度狀況，得出的結論是上世紀開始出現的環流弱化很可能與穩定性喪失有關。

伯爾斯寫道，「動態穩定喪失可能意味大西洋環流已走到關鍵門檻」，恐導致洋流循環系統瓦解。

影響大西洋環流的因素包括格陵蘭冰層與北極海海冰融化，以及整體降水與河川徑流增強，而造成這些因素的背後都是溫室氣體排放增加以致大氣暖化所造成的氣候變遷。

英國氣象局指出，大西洋環流系統的潛在崩潰恐為全球天氣系統帶來嚴重後果，尤其會讓北半球更冷、大西洋海平面上升，以及歐洲與北美整體降雨減少。

電影「明天過後」（The Day After Tomorrow）描繪的氣候劇變原因雖與大西洋洋流相關，但片中天氣一夕驟變並釀災的景象不太可能在現實發生，因為大西洋環流系統失穩及隨之而來的災變，會是持續多年乃至數十年的相對漫長過程。

其他氣候模型顯示，大西洋環流將在未來一世紀持續減弱，但不預期會在2100年之前瓦解。

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