極地渦旋釀21死！美中西部變「明天過後」　居民：搬去南極好了

▲ 美國中西部各地出現彷彿2004年電影《明天過後》中的場景。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國中西部與五大湖地區受到「極地渦旋」(polar vortex)肆虐,造成至少21人身亡,1月31日低溫達到攝氏零下49度。密西根州各地出現彷彿2004年電影《明天過後》中的場景,有民眾搭飛機橫越冰封的密西根湖,捕捉的空拍照更是與災難片無異。

許多網友紛紛將現實生活中的誇張景象分享在網路上,包括結冰的馬桶水箱、因冰凍而站立的泡麵;其它結冰的物品還有肥皂、鞋子、逃生門等。不少住在密西根湖畔公寓的居民也錄下窗外的景象,一大片雪白世界宛如極地。

My brother was on one of the few flights into Chicago this morning. He took this photo of frozen Lake Michigan from the plane. pic.twitter.com/cS8XRCTPQV