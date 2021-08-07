美國男子被火車輾斃　哥哥、弟弟1星期後「同地點」也被撞死

Two brothers were killed by a train Tuesday in Charlotte, North Carolina, just one week after another one of their brothers was also struck and killed by a train in the same spot, police officials confirmed. https://t.co/YOrt1PbzlN — FOX 29 (@FOX29philly) August 6, 2021

記者張方瑀／綜合報導

美國北卡羅萊納州27歲男子巴爾塔扎爾（Baltazar Us）在上月底遭火車撞上身亡，沒想到事隔不到一星期，他的哥哥、弟弟前往事故現場悼念時，竟在同一處也被火車撞死。

綜合外媒報導，巴爾塔扎爾在7月26日因穿越平交道，意外遭到火車輾過身亡，而他的哥哥29歲的巴勃羅（Pablo Tiquiram Us）和弟弟20歲的喬斯（Jose Tiquiram Us）3日回到事故現場，準備舉辦悼念活動，沒想到兩人要點蠟燭時，沒有注意到火車即將經過，直接被迎面撞上。

警方獲報趕抵現場後，發現兩人已倒臥在鐵軌旁，救護人員也宣告兩人當場死亡。警方發言人瓊斯表示，三兄弟在一星期內相繼身亡是一件非常悲痛的事情，但初步調查結果顯示，當天軌道上的安全裝置，包含安全柵欄和警示燈都正常運作，目前全案調查仍在進行中。



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