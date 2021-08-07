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自然免疫力難擋Delta攻擊！美CDC籲：染疫康復者仍應接種2劑疫苗

▲▼ 新冠疫情,美國,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國CDC建議，新冠康復者仍應接種疫苗，否則二度染疫的機率將是他人的2倍。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國疾病管制與預防中心（CDC）6日公佈了一項研究結果指出，在傳染力極強的Delta變種病毒病例激增之際，曾感染新冠的患者仍應接種疫苗，以獲得更廣泛的保護，否則再次感染的機率將是他人的2倍以上。

據美聯社報導，調查顯示，部分曾感染過新冠的美國人認為，他們在染疫後已擁有一定程度的自然免疫力，因此不願意接種疫苗。不過科學家表示，即使患者在染疫後確實會擁有新冠抗體，但這並不代表他們有能力對抗新的變種病毒，而且疫苗能為康復者提供更強大的保護，即使在面對Delta，也能有效防止住院和死亡，因此仍建議新冠康復者接種疫苗。

▲▼佛奇與CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）出席國會聽證會。（圖／路透）

▲佛奇也認可曾染疫者仍應完整接種2劑疫苗。（圖／路透）

研究人員對肯塔基州去年10至12月與今年5、6月染疫的患者進行追蹤調查後發現，對比其中246名二度染疫者和492名未再次染疫的人群，可見曾染疫卻未接種疫苗的人群，再次感染新冠的機率明顯比曾經染疫但已完整接種疫苗的人高出2倍以上，且多數二度染疫的人群2次感染之間的間隔只差了6到9個月的時間。

該研究的第一作者卡瓦諾（Alyson Cavanaugh）指出，研究結果證明，隨著美國不斷有新的變種病毒出現，人們即使曾經感染之前的新冠病毒，並產生了自然免疫力，但在病毒進化、新的變種病毒出現後，自然免疫力抵擋變種病毒的效果，仍不如接種疫苗所獲得的保護力那般顯著，因此無論人們是否曾感染過新冠，都應盡快接種疫苗。

這項論述與美國傳染病學權威佛奇（Anthony Fauci）的看法不謀而合，他早前曾在白宮的記者會上指出，曾染疫者再接種疫苗，可以提高其免疫力的防護範圍，讓人體不止能抵抗新冠原病毒的攻擊，還可以抵禦變種病毒的侵襲，因此CDC建議每個人都應全面接受2劑疫苗注射。

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