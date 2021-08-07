35％Delta確診者已打完疫苗！　完整接種後染疫仍可傳給其他人

▲PHE指出，接種疫苗後感染Delta者仍具有傳播病毒的能力，而且他們所攜帶的病毒量與未接種者差不多。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國公共衞生署（PHE）6日公佈一項最新研究結果顯示，早期跡象表明，在感染Delta變種病毒後，已接種新冠疫苗的人仍具有傳播病毒的能力，而且他們所攜帶的病毒量與未接種者差不多。

綜合路透社與半島電視台報導，傳染力極強的Delta變種病毒目前已是全球大流行的主要病毒株。即使疫苗已被證實能有效預防Delta引起的重症和死亡風險，但PHE最近卻發布聲明指出，完整接種疫苗後感染Delta者，仍具有病毒傳播能力，且身上攜帶的病毒量與未接種者差不多。

PHE表示，儘管此研究結果僅來自於一份早期的探索性分析，科學家仍需進行進一步的研究來證實其真實性，但研究依然證明Delta已改變人類對病毒傳播的認知，因為感染Delta者不會像感染新冠原病毒的患者一樣，因為接種了疫苗就停止傳播Delta病毒。

▲英國最近因感染新冠入院的患者有近35%已完整接種疫苗，顯示人們在接種疫苗後依然會感染Delta。（圖／達志影像／美聯社）

PHE也提出數據，英國自7月19日的全面解封以來，因確診Delta變種病毒而入院的患者，有34.9%已完整接種2劑疫苗，而從未接種疫苗的人則有55.1%，顯示人們在接種疫苗後依然會感染Delta，並將病毒傳播給其他人。

PHE表示，「隨著越來越多人接種疫苗，我們將看到接種疫苗後染疫入院的比例比過去來得高。」然而，這並不代表疫苗失效，因為當局早前的研究就曾經證實，完成疫苗接種的人，在感染Delta後，病情演變成重症或死亡的風險可減少約50%。

英國的這項研究結果與美國疾病管制與預防中心（CDC）日前公佈的內部文件不謀而合，CDC在7月指出，完整接種疫苗後感染Delta者傳播病毒的能力與未接種者一樣高，引發人們的高度關注。

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