新的一股對流雲帶逼近！鄭明典示警「將與南部雨帶接合」灌雨

▲對流雲帶逼近，將為西半部帶來雨勢。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

熱帶性低氣壓離開台灣陸地出海，北台灣雨勢稍緩，中南部受西南氣流影響仍有大雨或豪雨。氣象局長鄭明典指出，將有新的一股對流雲帶接近，這條對流雲帶持續發展已久，從很遠的地方接近，有要和台灣南部雨帶接合的跡象，需要多加注意。

氣象局持續發布豪雨特報，受熱帶性低氣壓及西南氣流影響，易有短延時強降雨，今(7)日高雄市地區及嘉義縣、南投縣、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，苗栗縣、臺南市、屏東縣地區及臺中市、雲林縣山區有局部豪雨或大豪雨。

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臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺東縣、澎湖縣、連江縣地區及新竹縣、花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，大臺北、桃園、新竹地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率。

▲氣象局持續發布豪雨特報。（圖／氣象局）

超大豪雨地區包括南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣。大豪雨地區包括苗栗縣、臺中市、雲林縣、臺南市。

另外今(7)日臺灣北部海面、臺灣海峽、東南部海面及巴士海峽風浪偏大；澎湖、金門、馬祖、桃園以南、東南部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，基隆北海岸亦有較強陣風，鄰近海域風浪明顯偏大；西南部、恆春半島、基隆北海岸、東南部(含蘭嶼、綠島)沿海地區及澎湖、金門易有長浪發生