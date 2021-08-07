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原盧碧襲台！陸海空運異動懶人包　高鐵苗栗「落石侵入」列車延誤

▲▼藤枝聯外道路14.5k、15.2k處大量土石坍方。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲受到大雨影響，各地陸續出現停駛或封閉道路情況。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者張乃文／整理報導

輕度颱風盧碧減弱為熱帶性低氣壓後登陸台灣，為西半部帶來顯著雨勢，各地交通也大雨出現停駛或封閉情況，包括海運、公路、雙鐵等，交通部航港局表示，今日共有4航線，計39航次停航；另外高鐵部分在苗栗段有落石，為確保旅客安全，目前全線以單線雙向模式運轉。《ETtoday新聞雲》整理全台交通運輸情況，供民眾參考。

高鐵

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高鐵說明，今（7）日上午8時許，於苗栗路段受大雨造成邊坡落石影響，致入侵偵測告警作動，目前全線以單線雙向模式運轉，所有列車均限速通過；鑒於目前苗栗地區強烈降雨不斷，高鐵人員已於現場持續密切監控，將在確保營運安全前提下，決定運行模式，並隨時對外公告。

台鐵

台鐵表示，受盧碧颱風氣流影響，因路樹倒塌觸碰到電車線，致后里=豐原間東線電車線沒電，即時起該區間東線斷電封鎖，經電力段搶修09:12修復，影響6列次、75分、旅客778人。

海運

航港局指出，海運停航路線包括基隆-馬祖：全部停航(1航次)、東港-小琉球：全部停航(32航次)、鹽埔-小琉球：全部停航(4航次)、富岡-綠島：全部停航(2航次)。

▲馬祖卡蹓趣三日遊，短坡山遠望北竿機場飛機起降。（圖／記者林敬旻攝）

▲目前南竿、北竿機場暫停起降。（圖／記者林敬旻攝）

空運

民航局表示，國內線取消15架次，南竿、北竿機場目前暫停起降，國際暨兩岸航線未受影響。

公路

交通部公路總局統計，截至今早8時為止，預警性封閉路段共6處、災阻1處、災情統計8處。

預警性封閉路段
1.台18線38K~100K(觸口~阿里山路段)視巡查後，開放通行。
2.台20線臨105線0K~25K(梅山口~天池路段)預計8日15時恢復常態性管制作業。
3.台20線58K~72K(甲仙~荖濃路段) 視巡查後，開放通行。
4.台20線93K~98K(勤和~復興路段) 視巡查後，開放通行。
5.台20線100K(梅蘭路段) 視巡查後，開放通行。
6.台29線11K~23K(那瑪夏~五里埔路段) 視巡查後，開放通行。

▲受大雨影響，來義鄉多處道路被土石流沖入，交通受阻 。（圖／取自來義鄉公所臉書）

▲西南部縣市多處道路傳出災情。（示意圖／取自來義鄉公所臉書）

道路災阻
1.南投縣仁愛鄉台14線73k+300人止關路段邊坡坍方阻斷。

道路災情
1.屏東縣潮州鎮台1線415K(潮州路段)，路樹倒塌， 影響南下車道，調撥北上車道單線雙向管制通行。
2.台東縣太武鄉台9線412.5K(加津林路段)，邊坡土石滑落，占用南下外側車道，內側車道正常通行。
3.屏東縣林邊鄉台17線261K+400~500(嗂仔口橋路段)，北上外車道路面積水20公分道路封閉，北上車輛請改走環灣道路；南下外側車道尚可通行。
4.高雄市六龜區台20線68K (寶來路段)，路基流失路面下陷，目前單線雙向通行。
5.高雄市燕巢區台22線7K+200西向(衡山路路段)，路面積水影響外側1車道，內車道尚可通行。
6.高雄市旗山區台29線73K+800~74K+000南下(旗南三路路段)，土石滑落積水溢淹路面，影響南下外車道，南下內車道尚可通行。
7.高雄市旗山區台29線76K+800~77K南下(旗南三路路段)，土石滑落積水溢淹路面，影響南下車道，調撥北上內車道通行。
8.高雄市大樹區台29線80K南下(統領路路段)，路樹及電桿倒塌，占用南下外側車道，南下內車道尚可通行。

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