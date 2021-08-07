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高端疫苗緩打聲浪浮現　蘇貞昌：輪到你就去打

▲▼ 行政院長蘇貞昌出席「國道1號汐止交流道增設南入匝道改善工程」開工祈福儀式。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌受訪。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

高端疫苗審核通過緊急使用授權（EUA），預計最快8月底開打，但因尚未三期解盲，引發外界質疑其實際保護力，出現不該急著開打的聲浪。對此，行政院長蘇貞昌今（7日）受訪表示，全世界都有疫苗不足的情形，呼籲國人同胞依照次序、規範，「輪到你就來施打」，做好防疫工作和打疫苗，才可以讓台灣度過這一關。

蘇貞昌上午出席「國道1號汐止交流道增設南入匝道改善工程」開工祈福儀式前受訪說，變種病毒再次肆虐，全世界超過兩億人確診，台灣周邊國家疫情高度升溫，相較今年5、6月台灣有6、7百人確診，大家很心慌，可是兩個多月以來，因為國人同胞努力合作，地方政府、中央政府密切配合，大家依照中央流行疫情指揮中心規範指引做得很好，疫情已經穩定控制。

蘇貞昌表示，台灣比起周邊國家，疫情相對穩定，同時疫苗覆蓋率也提升，目前已有910萬人施打，覆蓋率達38.8%，在亞洲算是名列前茅，最重要還是做好防疫的各種工作，才能保護自己、家人、社會國家，同時感謝地方政府非常辛苦，大家也都密切合作。

對於疫苗議題，蘇貞昌說，全世界大家都在搶疫苗，都有疫苗不足的情形，呼籲國人同胞依照次序、規範，「輪到你就來施打」，做好防疫工作和打疫苗，才可以讓台灣度過這一關。

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