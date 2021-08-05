快訊／行政院示警「Delta變異株流行擴大」　台灣邊境持續管制

▲變種病毒在國際肆虐，政院示警要加強邊境防疫管制。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

衛福部5日在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為專案報告」。行政院長蘇貞昌表示，在Delta變種病毒肆虐下，全球每天新增確診人數達60萬人，目前國內疫苗接種率突破35%，但最近一週內仍有發生職場、醫療院所的群聚感染及零星家戶感染，三級警戒降至二級的這週，要戒慎恐懼，繼續努力。

衛福部表示，全球Delta變異株流行快速擴大，致使國際疫情日趨嚴峻，甚至是疫苗覆蓋率較高的國家，如以色列、英國及美國等，其確診、重症及死亡數亦不斷攀升，我國邊境須持續嚴管，並強化入境人員監測機制，以全面防堵變種病毒進入社區。

另外，台灣疫情在全民的高度防疫意識與積極配合下已呈低度流行，將持續視疫情與各行業特殊性，分階段放寬各項防疫管制措施，惟部分縣市仍有零星群聚事件或感染源待釐清之個案發生，且適逢暑假、人流群聚增加，各部會須緊守崗位，全面盤點防疫整備情形並加速完善相關作業，以守護國人健康安居的環境。

衛福部指出，「早期發現、即時介入與有效控制」是現階段防疫的重要關鍵，除了政府持續擴增篩檢通報與公衛防治量能外，亦需要民眾保持警覺、主動篩檢並積極配合疫調匡列，才能有效阻斷社區隱形傳播鏈、降低家戶感染風險。

此外，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心將持續提升檢驗效率、加強病患收治轉送效能及完善醫療照護量能之整備，以因應未來可能發生的變異株疫情。