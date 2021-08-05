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體育署花12億備戰東奧計畫曝　郭婞淳、麟洋配、楊勇緯做了這些訓練

▲中華隊奧運男子羽球雙打李洋、王齊麟返台，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊奧運男子羽球雙打李洋、王齊麟返台，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

我國東京奧運代表團至今累計2金4銀5銅，共11面獎牌，創下歷來新高。體育署指出，國內從體育署的法定預算、運動發展基金、國訓中心等預算都倍增，2018年啟動的備戰奧運黃金計畫至今更已投入12億，從培訓、後勤、醫療等，給予選手全面性的照顧與支援。

體育署指出，自2018年啟動的備戰奧運黃金計畫，針對2020東京奧運逐年編列新台幣3億元經費，投入共計12億元，此外，並提早部署同時啟動2024巴黎奧運備戰，亦逐年投入新台幣3億元經費，預計7年將投入21億元培訓資源。

黃金計畫除依選手需求提供專屬團隊支援、國內外參賽規劃與移地訓練、專屬訓練器材支援外，並配合運動科學支援（包含生物力學、醫學防護、營養補給、運動心理、生理體能、運動力學與情蒐分析等），有效輔助訓練。

例如舉重項目刷新奧運紀錄奪得金牌的郭婞淳選手，運用智慧型槓鈴軌跡追蹤系統，協助教練追蹤修正選手動作，透過量化參數與軌跡變化預防訓練傷害；拿下我國首面奧運羽球金牌李洋與王齊麟選手，運用影像進行戰術分析，透過體能數據比較，針對肌力、耐力、速度等能力，有效安排週期訓練；拿下我國首面奧運柔道銀牌楊勇緯選手，運用力學情蒐分析賽事節奏、體力狀況、犯規次數等資訊，並觀測體能訓練成果，改善肌力及疲勞恢復情形。

為有效提升我國體育環境，教育部體育署法定預算自2016年80億元，至2021年已調升至134億元；其中，運動發展基金挹注選手培訓，也自2016年16億元至今年倍增達33億元。

國家運動訓練中心預算更是由2016年5.4億元成長至今年14.7億元，預算倍數提升，大幅優化訓練環境、選手培訓、訓練團隊及支援系統，提供國家代表隊人力、賽事、器材、醫療、運科等全面支援。

此外，國訓中心並自2018雅加達亞運結束後啟動「黃金計畫」，自東京奧運國家代表隊內遴選11個運動種類38位選手，依選手需求打造客製化個人專案訓練規劃，38位選手均取得東京奧運資格，其中，計有12位選手獲得2 金4銀2銅的好成績。

除培訓資源挹注外，國訓中心並進行國訓三期計畫大幅翻新硬體環境，2015年已完成第一期場館整建計畫，2016年核定第二期整建計畫於2021年完成，其中，新建宿舍、餐廳、圖書館及休憩空間，提供培訓選手於培訓期間也有最佳的休息放鬆環境，讓培訓成效更佳，並啟用全國首座太陽能發電直線風雨跑道、壘球場室內投打練習場等。

國訓第三期計畫並已於2019年核定，預計2020年至2024年完成，將投入63.62億元，屆時除優化改善訓練環境外，並擴大中心腹地新建全區環場訓練跑道、風雨投擲場、游泳館及網球場等。

為持續提升我國培訓量能，將加強整合奧運重點項目的基層培訓體系，儘早培育具潛力選手，並擴充黃金計畫支援運動種類、參與人數及加深運動科學支援的量能。

此外，體育署將加速推動《運動產業發展條例》第26-2條修正通過，透過加成抵減營所稅優惠措施，擴大民間資源投入。

另外，不只關注選手培訓資源，有關退役選手的照顧，亦將持續加強退役選手轉任與輔導作為，依據2020年修正通過《績優運動選手就業輔導辦法》，已增加適用對象，且每4年增聘任100位奧亞運績優退役選手為專任教練，未來持續擴大辦理，並強化輔導選手取得各級教練證及第二專長，主動為即將退役選手進行生涯輔導，媒合職缺，從培訓到退役，讓政府做選手最好的後盾。

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