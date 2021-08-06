聯合航空要求6.7萬員工必須打疫苗　否則可能會被解雇

▲美國聯合航空。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國聯合航空要求6.7萬名美國籍員工，必須在10月25日以前接種新冠疫苗，否則有可能被解雇。這是美國三大航空公司中，首個採取這類強硬措施的企業。

到目前為止，大多數航空公司都沒有強制要求員工接種新冠疫苗，而是祭出額外的休假或獎金來激勵員工主動前往接種。不過，達美航空從5月起以經要求新進員工應出示疫苗接種證明，聯合航空也於6月跟進。

在新規定公布後，聯合航空已經成為全美疫苗接種規定最嚴格的企業之一。例如Facebook公司也宣布，員工必須提供疫苗接種證明，才能夠返回辦公室；美國最大包裝肉類生產商泰森食品（Tyson Foods）則宣布，12萬名美國員工必須在今年以內完成完整2劑疫苗施打。

不過，部分企業則只以針對部分員工提出疫苗施打要求，例如沃爾瑪就只要求管理級以上員工接種疫苗。美國網路叫車巨頭優步（Uber）則表示，美國辦公室雇員必須接種疫苗才能返回辦公室上班，但叫車司機則沒有強制。

聯合航空執行長科比（Scott Kirby）和總裁哈特（Brett Hart）6日在一封給員工的公開信中表示，「我知道你們之中的一些人不同意這項決定，但我對你們最大的責任，莫過於確保你們工作時的安全，而事實非常清楚，只有每個人都接種疫苗，大家才能更安全。」

聯合航空表示，事實上公司大部分員工都已經完成疫苗接種，其中90％的飛行員和80％的空姐已經打過疫苗，不過聯合航空沒有說明公司目前的整體接種率為何。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘