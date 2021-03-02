聯合航空首創新科技平台　可上傳篩檢結果、儲存疫苗施打紀錄

▲聯合航空。（圖／聯合航空提供）

記者賴文萱／台北報導

聯合航空推出「旅行就緒中心」（Travel-Ready Center），以方便旅客上傳篩檢結果，查詢各地入境要求，搜尋篩檢服務機構，以及儲存疫苗施打紀錄。

即日起，聯合航空推出全新數位解決方案「旅行就緒中心」，方便旅客於國內外搭機時備齊疫情（新型冠狀病毒COVID-19）下所需的入境審核文件、查詢當地篩檢服務機構、上傳所需的各種檢查以及疫苗施打紀錄。

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聯合航空指出，這是業界首家將上述服務全面整合至行動APP及官方網站的航空公司。其科技執行副總裁及數位長Linda Jojo 表示，搭機前的健康篩檢及相關文件證明是重啟全球旅遊的關鍵之一，但我們發現這些行前文件說明與要求對旅客而言是很困擾的。

▲聯合航空首創新科技平台－旅行就緒中心。（圖／聯合航空提供）

為減輕旅客負擔，聯合航空推出的旅行就緒中心，帶給每位旅客個人化、步驟化指南，清楚說明搭機所需事項，並協助輕鬆上傳必要文件以快速取得登機證。

接下來幾個月內，聯合航空將持續針對「旅行就緒中心」開發更多創新、領先業界的數位功能，旅客在查詢入境相關規定時將更加方便。另外，透過聯合航空行動APP或官網即可在世界各地超過 15,000 檢測站預約安排 COVID-19 篩檢。

已完成行程預訂的旅客則可從聯合航空APP及官網頁面中點選「我的旅程」（My Trips）功能，進入「旅行就緒中心」，所有年滿18歲的旅客皆能從中找到個人行程的出入境需求細節。

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