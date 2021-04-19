飛機引擎噴火狂燒！靠窗乘客怕爆　身心「嚴重受創」求償140萬

記者張寧倢／編譯

美國聯合航空（United Airlines）編號UA328的波音777-200型客機2月20日起飛4分鐘後，引擎竟在高空中爆炸起火，解體的零件更從天而降，掉落在丹佛（Denver）郊區民宅，機上的229名乘客與10名機組人員飽受驚嚇，其中2名乘客向法院提起民事訴訟，要求航空公司賠償至少5萬美元（約新台幣142萬元）。

▲美國聯合航空（United Airlines）編號UA328班機的引擎故障燃燒。（圖／路透）

根據《9news》報導，2名來自夏威夷的乘客麥克金利（Joseph McGinley）與史卓恩（Jonathan Strawn）於16日已透過律師事務所在伊利諾伊州庫克縣法院提起民事訴訟，由於嚴重的創傷與痛苦，分別向聯航要求至少5萬美元的損害賠償。律師事務所稱，機上乘客當時認為這將是自己的最後一次飛行，「想像一下你從窗外望去，只能無助地看著飛機引擎不斷燃燒，這恐懼感將會持續一生。」

此外，這2名乘客也表示，在此趟飛行中他們遭受了「人身、情緒與經濟上」的損害，在這架波音777迫降之前，不斷擔心飛機會爆炸、燃燒，最後墜毀，因此在訴訟書中控訴聯航，未提供安全飛機、未妥善維護與檢查航空器及引擎等零件、未就維修人員與機組人員進行充分培訓等各種疏失。

▲客機零件墜入民宅庭院，造成民眾驚慌。（圖／達志影像／美聯社）

航空專家費思（Greg Feith）表示，在雙方達成和解之前，美國國家運輸安全委員會需要完成事故調查，以查明誰應該對此事負責，以及到底出了什麼問題，「從表面上看，很明顯能知道是創傷事件，有人應該為此負責。」法律專家特雷勒（Whitney Traylor）則認為，情感創傷通常很難舉證，將取決於律師是否可能聘請心理專家，以陳述事故創傷對乘客的長期影響。

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