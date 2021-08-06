英國13歲「滑板銅牌少女」身價破1.3億！　4年前就曾悠遊台北

▲英國13歲「滑板銅牌少女」布朗（Sky Brown），參加東京奧運時，身價已經高達500萬美元。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

滑板首次被奧運列為競技項目，在這次的東京奧運充滿了許多話題性，其中代表英國出賽，只有13歲的「女子滑板公園賽」銅牌得主布朗（Sky Brown），早已是IG擁有126萬人關注的社群明星，粗估身價高達500萬美元（約台幣1.3億）而且在2017年就曾經帶著滑板悠遊台北。

▲布朗參加的是「女子滑板公園賽」。（圖／路透）



根據英國媒體《衛報》（The Guardian）報導，布朗出生於2008年7月7日，是英國有史以來最年輕的奧運選手，她不僅擅長滑板，也熱愛跳舞、衝浪跟唱歌，10歲那年就獲得《與星共舞》（Dancing with the Stars）少年版的冠軍。

▲布朗（Sky Brown）也是Nike贊助最年輕的運動員。（圖／路透）



布朗也是Nike贊助年紀最小的運動員，並與小威廉斯（Serena Williams）、拜爾斯（ Simone Biles ）一起出現在廣告中。

▲布朗除了玩滑板之外，還有出書、發行單曲等等身價已經超過了500萬美元。（圖／路透）



在運動之外，布朗還發行了單曲《Girl》，還出版了一本名為《Sky's The Limit》的書籍，她的YouTube頻道累積點閱人次達5400萬。英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）估計，布朗的身價高達500萬美元。

▲女子滑板公園賽金牌四十住櫻（右）、銀牌開心那（中），也分別只有19歲與12歲，都是非常年輕的選手。（圖／路透）



2017年布朗和5歲的弟弟Ocean就曾應台北 W 飯店邀請，帶著滑板來到台北，展現他們高超的滑板技術。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘