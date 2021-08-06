人夫「硬不了」控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

▲人夫控訴，妻子多年來不跟他行房，希望法官判准離婚...（示意圖／取自Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

台北一名人夫控訴，自從妻子16年前開始拒絕身體接觸，他就一直沒有性生活，但他仍努力賺錢養家，將所有收入貢獻給家庭，沒有半毛存款，根本只是個賺錢的工具人，所以他索性搬離家中，向士林地院訴請離婚。不過，高院審理後，認為丈夫須負比較大的責任，因此近日駁回請求。

判決書指出，人夫阿振（化名）表示，他1992年結婚，婚後育有2名子女，但妻子不只一次告訴他「等小孩長大了就要離開」，讓夫妻關係漸生裂痕。2005年開始，妻子開始拒絕與他身體接觸，牽手、親吻、擁抱全無，更別提性生活了。

他控訴，即便如此，他還是努力替家裡賺錢，將所有收入供妻小花用，讓他覺得自己只是個賺錢工具。不過，妻子仍時常出言嫌棄，例如看到他跟男性友人交好，就說他是同性戀；看到他跟女性友人要好，就說他外遇；還嫌棄他的妹妹、妹夫是水電工，拒絕讓對方到家中作客。

阿振說，雙方2009年開始分房，他2016搬離家中，彼此各自生活，他曾提議和平離婚遭拒，妻子竟打電話到他公司騷擾，讓他幾近崩潰，一度求助身心科。他強調，妻子口頭上說不願離婚，但所言所行都嚴重破壞夫妻間的信賴和情感，時常對他冷嘲熱諷。

他指出，妻子認為他有性功能障礙，晚上總是藉故在客廳喝酒看電視，直到凌晨3、4點才回房就寢，又總是背對他睡覺，期間他主動示好至少5次以上，但妻子都說「很晚太累了」，予以拒絕，讓他自尊心受損，怕又被拒絕，漸漸就不想主動示好。

妻子則反駁，婚後性生活原本美滿，但丈夫43歲時出現性功能障礙，先後2次在行房時「軟掉」。當時她提醒丈夫就醫治療，也表明願意陪同治療，但阿振態度閃爍，也拒絕和他發生性關係，「我擔心一再提起（行房），有損他的男性尊嚴，所以被他拒絕後，只能等待也不敢強求，對性需求也轉為被動。」

妻子說，是丈夫片面決定分房而睡、離家等，即便她不同意，對方也不理會，再者，她從未阻擋丈夫返家，甚至始終歡迎。至於同性戀等言語，她雖無印象，但只是家人間的玩笑話，畢竟兩人早有性關係又生兒育女，她怎麼可能會質疑丈夫性向。

一審時，法官審酌種種證據，認為阿振所提出的身心科診斷證明，僅能證明他確實2度求診，但現代生活壓力來源多端，根據內容，也未見與妻子有何關聯，反而證明他原先稱共同生活精神痛苦等說法明顯不實，因此駁回。

如今阿振上訴，高院認為，阿振片面分房、搬離家中，造成夫妻長期分居，是自己造成沒有性生活，不能把責任怪給妻子，因此維持一審見解，近日再次駁回阿振的離婚請求，全案仍可上訴。

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