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小開援交直播主變情侶　1年後她求放生...嗆「渣男、靠爸族」挨告

▲孫姓男子於2016年間與女子交往，期間孫利用多次嘿咻機會偷拍性愛影片，後來不滿被分手，竟多次以「你真讓我死心了，一定會讓人陪葬」等語恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳姓女直播主因為援交認識小開，交往1年就痛罵對方「靠爸族」要分手。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓女直播主認識1名家裡開科技公司的小開，雙方原本只是談妥援交，但小開一見傾心，勸陳女別再援交，陳女嘗試交往約1年後想分手，但遭小開拒絕，憤而當街罵小開「渣男」、「靠爸族」，小開痛心提告。檢察官認為陳女只是情侶吵架口不擇言，並無侮辱犯意，但陳女坦承曾把小開手臂打到瘀青，仍被起訴傷害罪。

據了解，20多歲的陳女留著長髮，皮膚白皙，家裡從事科技工程的小開，以粉絲身分在直播平台陳女後，在2019年間私約見面，談好用一筆不小的金額援交，小開完事後，心疼陳女賺錢辛苦，勸陳女不要再緣交了，陳女當下也被感動，2人迅速進入男女朋友交往階段。

▲▼賞巴掌,憤怒,生氣,分手,吵架,打架。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲陳女坦承曾出手打傷小開，被依傷害罪嫌起訴。（示意圖／pakutaso）

但畢竟2人認識時間短暫，生活上仍需要磨合，陳女覺得2人不合適，但小開不願就此放手，2020年10月間，陳女因故暫時無法回家，小開幫忙在旅館租了房間，要陳女安心入住，某次小開得空前往探望時，引爆雙方衝突，陳女搥打小開手臂，堅持要分手，把小開的手臂打到瘀血。

小開事後拿著驗傷單向警局提告，指控陳女涉嫌傷害外，還在大街上用三字經罵他，說他「渣男」、「靠爸族」，涉嫌公然侮辱，同時也上法院向陳女提出損害賠償的民事訴訟。陳女到案坦承，她願意把小開說她欠的錢都還了，只求能和小開分手。

檢察官調查後認為，陳女因為和男友吵架，情緒激動下口不擇言，主觀上應無侮辱犯意，因此陳女被控妨害名譽部分處分不起訴，但是搥打小開手臂導致瘀青的部分罪證確鑿，且陳女自己也認罪，則依傷害罪嫌提起公訴。

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