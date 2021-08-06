　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

福原愛哽咽謝「中國人讓我活下來」！ 日網友傻眼 ：把自己當受害者

▲▼福原愛。（圖／翻攝自微博／看看新聞）

▲福原愛接受陸媒採訪時，在鏡頭前忍不住哽咽。（圖／翻攝自微博／看看新聞）

實習記者高琳景／綜合報導

福原愛挺過不倫疑雲、離婚江宏傑，如願在7月底復出富士電視台，近日她在東京接受大陸媒體《看看新聞》訪問時，哽咽的說，「我可以活到現在，是中國人這樣地支持我。」更表示要把這些愛「十倍奉還」，一句話融化大陸網友，湧入各方支持。不過，這番發言讓日本網友相當傻眼，認為她「超級狡猾」、「把自己當受害者」、「根本已經打算好要去中國生活了吧」。

大陸桌球女將劉詩雯日前因肘傷復發，退出冬奧女團賽事，讓身為好閨蜜的福原愛特地用中文錄製一段祝福影片。時隔幾日，陸媒又釋出一段她在東京受訪時的影片，但卻引發台灣和日本網友的抨擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

訪問中，福原愛哽咽提到「中國球迷一直支持我，不管怎樣的我都接受；我可以活到今天，真的是中國人這樣的支持我。」甚至在過程中頻頻強調「我在想能怎麼還給大家，我一直在考慮這個事情」，讓在場的記者都被感動直呼「不用還，你好好的就足夠了」。

▲▼福原愛。（圖／翻攝自微博/看看新聞）

▲福原愛聲稱，「可以活到今天，真的是中國人這樣的支持著我。」（圖／翻攝自微博/看看新聞）

影片曝光後，日本網友卻不買帳，紛紛在日本yahoo留言區抨擊「不懂為什麼她用受害者的身分來接受採訪」、「看完只有不舒服的感覺」、「沒想到她是這種人，看到她出現在電視上一定會轉台」、「她真的很狡猾」、「是想往中國發展，才說出那些話吧」。

也有不少日本網友聲援江宏傑，「在還沒離婚時，就和另外一個男人過夜，你覺得大家會站哪一邊？」、「受害者是江宏傑跟孩子，並不是妳」、「孩子真的很可憐，在最需要媽媽的階段，妳卻在日本外遇」。

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國家警報響了！原盧碧「甩肥巨尾」加速撲台　最猛雷雨入侵陸地

內湖好市多取消免費停車　「收費規則曝光」千人一面倒讚翻

升級大豪雨！原盧碧「最新路徑」日本預測登陸　一張圖看全台風雨

不斷更新／全台7日停班停課一次看　嘉義、台南、高雄、屏東停班課

台南市7日停班停課　成醫接種COVID-19疫苗順延至8日

快訊／恐有致災性危險！台南市府晚間宣布：7日停班停課

豪大雨狂炸西台灣！中南部雨彈「紫爆」　揭低壓未來3天走向

28分鐘8連震！　氣象局說明「宜蘭外海VS.花蓮富里」地震關聯

Live／氣象局最新說明！低壓+西南氣流夾擊　13縣市豪大雨特報

快訊／豪雨狂倒雨量達標！屏東縣府晚間宣布：7日停班停課

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

危險！路上遇男子呈現「半躺姿」　腳踩機車握把...網：自動駕駛？

魏如萱遭出征「氣哭刪光奧運文」又被罵　親吐心聲：你們讓我更失望

速食店員工機車上發現「昏睡雞」蹲下笑喊：不起床帶你去肯X基

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

高雄大雨6天出現4起道路塌陷　名車過天坑爆胎駕駛怒喊國賠

國家警報響了！原盧碧「甩肥巨尾」加速撲台　最猛雷雨入侵陸地

內湖好市多取消免費停車　「收費規則曝光」千人一面倒讚翻

升級大豪雨！原盧碧「最新路徑」日本預測登陸　一張圖看全台風雨

不斷更新／全台7日停班停課一次看　嘉義、台南、高雄、屏東停班課

台南市7日停班停課　成醫接種COVID-19疫苗順延至8日

快訊／恐有致災性危險！台南市府晚間宣布：7日停班停課

豪大雨狂炸西台灣！中南部雨彈「紫爆」　揭低壓未來3天走向

28分鐘8連震！　氣象局說明「宜蘭外海VS.花蓮富里」地震關聯

Live／氣象局最新說明！低壓+西南氣流夾擊　13縣市豪大雨特報

快訊／豪雨狂倒雨量達標！屏東縣府晚間宣布：7日停班停課

因應Delta變種病毒　白宮：美國已有一半人口打過2劑疫苗

就是要抓到你！100%趨前守備免於失分　助總：都是賭注

國家警報響了！原盧碧「甩肥巨尾」加速撲台　最猛雷雨入侵陸地

奧運賽跑女將拒登機「波蘭出手了」！白俄火大報仇　非法移民湧入

內湖好市多取消免費停車　「收費規則曝光」千人一面倒讚翻

布蘭妮「半夜兩點驚魂」反鎖浴室45分　男友睡死⋯粉絲嗅出不對勁

好人理查號「縱火犯」身分公開　同袍作證說他：恨死海軍

刺殺防長不成　塔利班擊斃阿富汗媒體中心主任

黃暐瀚看好2024「他」當選總統！　沈富雄部分同意：有最大助選員

李洋「貼心舉動」IG連4發❤寵愛女友！女粉讚爆背後用心：好男人

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

生活熱門新聞

全台7日停班停課一次看

升級大豪雨！原盧碧路徑預測恐登陸

4生肖鬼月易卡陰！命理師警告：注意3時辰

國家警報響！原盧碧甩巨尾撲台

遭婆婆虐死　她鬼月回來復仇「找祖先一起索命」

盧碧超大颱風尾懸在海峽上！　鄭明典三度強調1縣市要注意

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

妹子連4年「接Nick來電」　網驚呆+1

盧碧回馬槍！　若父親節可能掠過北台灣

彰化確診女移工來台中教會

「麟洋配」商機瘋搶！王齊麟親回：沒意願配合

陸客不來台灣滿2年！眾人喊「2點超有感」

陳時中宣布：第六輪疫苗打高端！

28分鐘8連震！　氣象局說明宜蘭VS.花蓮地震關聯

更多熱門

相關新聞

夫妻辦離婚大吵！課長說了這句話...下秒遭痛毆

夫妻辦離婚大吵！課長說了這句話...下秒遭痛毆

新北市中和區一對夫妻6日上午9點多到戶政事務所辦理離婚手續，結果兩人在事務所裡吵了起來，行政課長發現丈夫吵到口罩都快掉了，因此出言勸導，但講完一段話後，丈夫的怒火「轉移了」！先大聲辱罵並一拳打在課長臉上，接著再出腳猛踹，導致課長一身傷。

江宏傑離婚福原愛後第一個父親節！

江宏傑離婚福原愛後第一個父親節！

福原愛哽咽謝「中國人讓我活下來」惹哭陸網！

福原愛哽咽謝「中國人讓我活下來」惹哭陸網！

人夫控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

人夫控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

福原愛採訪中哽咽：可以活到現在，是中國人支持

福原愛採訪中哽咽：可以活到現在，是中國人支持

關鍵字：

福原愛江宏傑離婚

讀者迴響

熱門新聞

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

全台7日停班停課一次看

升級大豪雨！原盧碧路徑預測恐登陸

吳亦凡爆抖出「7大咖明星」是共犯！400G證據影片瘋傳

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

4生肖鬼月易卡陰！命理師警告：注意3時辰

國家警報響！原盧碧甩巨尾撲台

快訊／超過百萬人願施打高端疫苗　這年齡層登記人數居冠

14歲全紅嬋苦練7年　德媒：沒靈魂的獎牌工廠

14歲全紅嬋3跳滿分摘金！首戰就破奧運紀錄

女童溺水狂掙扎　母顧吃便當「溺斃才驚覺」

李國毅PO照疑當爸　經紀人回應了

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

女星懷孕7月一家五口確診！　「缺氧送醫」急剖腹

陳建州噤聲4天「突PO醫院照」！

更多

最夯影音

更多
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！
南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面