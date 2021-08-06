福原愛哽咽謝「中國人讓我活下來」！ 日網友傻眼 ：把自己當受害者

▲福原愛接受陸媒採訪時，在鏡頭前忍不住哽咽。（圖／翻攝自微博／看看新聞）

實習記者高琳景／綜合報導

福原愛挺過不倫疑雲、離婚江宏傑，如願在7月底復出富士電視台，近日她在東京接受大陸媒體《看看新聞》訪問時，哽咽的說，「我可以活到現在，是中國人這樣地支持我。」更表示要把這些愛「十倍奉還」，一句話融化大陸網友，湧入各方支持。不過，這番發言讓日本網友相當傻眼，認為她「超級狡猾」、「把自己當受害者」、「根本已經打算好要去中國生活了吧」。

大陸桌球女將劉詩雯日前因肘傷復發，退出冬奧女團賽事，讓身為好閨蜜的福原愛特地用中文錄製一段祝福影片。時隔幾日，陸媒又釋出一段她在東京受訪時的影片，但卻引發台灣和日本網友的抨擊。

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訪問中，福原愛哽咽提到「中國球迷一直支持我，不管怎樣的我都接受；我可以活到今天，真的是中國人這樣的支持我。」甚至在過程中頻頻強調「我在想能怎麼還給大家，我一直在考慮這個事情」，讓在場的記者都被感動直呼「不用還，你好好的就足夠了」。

▲福原愛聲稱，「可以活到今天，真的是中國人這樣的支持著我。」（圖／翻攝自微博/看看新聞）

影片曝光後，日本網友卻不買帳，紛紛在日本yahoo留言區抨擊「不懂為什麼她用受害者的身分來接受採訪」、「看完只有不舒服的感覺」、「沒想到她是這種人，看到她出現在電視上一定會轉台」、「她真的很狡猾」、「是想往中國發展，才說出那些話吧」。

也有不少日本網友聲援江宏傑，「在還沒離婚時，就和另外一個男人過夜，你覺得大家會站哪一邊？」、「受害者是江宏傑跟孩子，並不是妳」、「孩子真的很可憐，在最需要媽媽的階段，妳卻在日本外遇」。