氣象局最快傍晚解除海上颱風警報　離島地區仍有較大雨勢

▲交通部氣象局局長鄭明典。（圖／記者陳家祥攝）



記者林銘翰／台北報導

中央氣象局局長鄭明典5日表示，颱風盧碧已經轉為輕度颱風，目前已經登陸中國大陸廣東汕頭，強度已經明顯減弱，如果按照目前的趨勢不變，氣象局將於今天傍晚解除海上颱風警報，但對於離島地區還是會有威脅。

行政院5日召開院會後記者會，鄭明典表示，盧碧目前還是輕度颱風，稍早已經登陸中國大陸廣東汕頭，在前幾天伴隨的對流還算強，但是根據資料顯示，盧碧的暴風半徑非常小、能量比較不足，登陸後強度已經明顯減弱，如果按照目前的趨勢不變，氣象局將於今天傍晚解除海上颱風警報。

鄭明典說明，盧碧的特點是本身非常小，但是外圍有強風及很充足的水氣，氣象局稱之為「熱帶季風的低壓環繞」，原本預測會在金門、馬祖、澎湖等離島地區造成衝擊，不過現在已經減弱為熱帶性低氣壓，對這些地方的直接影響會稍微減弱，「但是還是它的其破壞力在」。

鄭明典指出，台灣本島主要受到外圍影響，雖然盧碧已經減弱為熱帶性低氣壓，但是外圍雲帶的影響還是會持續，縱使受到影響的時間稍微有點變化，但是定性上還是會持續影響，中南部山區會出現間歇式的陣雨，提醒大家多加注意。

鄭明典也說，目前海浪及長浪沒有超過警戒值，但是7日後會面臨到天文大潮，將對排水造成影響。此外，即使盧碧即將減弱為熱帶性低氣壓，台灣本島還是會受到外圍季風低壓影響，雖然只是間歇性的陣雨，但累積的雨量還是相當可觀。