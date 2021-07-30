香港8月1日發放電子消費券　18歲以上「每人可領1.8萬元！」

▲新冠疫情重創香港經濟。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府30日宣布，將於8月1日發放第一批次的電子消費券。根據港府規劃，電子消費券的總額為5000港元（約18000元新台幣），但將分批次發放，第一批次為2000港元（約7200元新台幣）。

香港政府今年年初提出電子消費券計劃，對象為符合資格的18歲或以上香港永久居民、新來港人士，每份總額為5000港元，預計可惠及約720萬人，涉及約360億港元預算。

不過，港府規劃的發放方式較為特殊，是採取分批次發放，第一批於8月發放的是2000港元。

香港財政司司長陳茂波25日曾表示，自消費券計劃在7月4日正式開始接受登記以來，市民反應非常踴躍，到目前為止已收到超過630萬個登記，其中500多萬人是在前兩周完成電子登記，可如期於8月1日收到首期2000元的電子消費券。

陳茂波指出，消費券計劃就像一個「加料三層漢堡」，同時帶來多個好處，第一是市民能夠直接受惠；第二是確保政府所投入的錢，全數留在本地經濟體系內流轉，確保最大程度上惠及本地的餐飲、零售行業；第三是可以幫助推動香港的電子支付，讓消費者及商戶享受更低廉的交易成本、更高的效率和更多元化的選擇，帶來更多就業機會。