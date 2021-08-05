美日輪番「關切」新疆、香港　王毅要求二次發言：死了這條心吧

▲大陸國務委員兼外長王毅出席東亞峰會外長會議。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

第11屆東亞峰會外長會議昨（4）日舉行，大陸國務委員兼外長王毅就東亞合作議題發言後，美國、日本等國先後對新疆、香港議題，從人權角度發言。對此，王毅隨即要求二次發言，予以嚴厲駁斥。對於香港議題，王毅表示，「我要明確地告訴你們，死了這條心吧，不可能再等到那一天了！」

▲東亞峰會外長會議採視訊會議模式舉行。（圖／翻攝環球時報）

《環球時報》報導，王毅說，果然不出所料，美國等國家要利用這個多邊平台對中國的內部事務進行攻擊抹黑，「這些陳詞濫調本不值一駁，東盟各國也都沒有附和你們，但出於對等原則，中方當然有權利予以駁斥。」

王毅指出，新疆、香港事務都是中國內政，你們對中國的內部事務指手畫腳、造謠抹黑，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重破壞國家主權平等原則，「對於這種惡劣行徑，你們來一次，我們就堅決批駁一次。」

對於新疆人權問題，王毅提到，這些年來，新疆維吾爾族人口增長翻番，人均壽命倍增，居民收入年年增長，教育水平越來越高，何來「種族滅絕」？「美國當年對印第安人大肆屠殺才是真正的種族滅絕。美國到處發動戰爭，致使大量無辜平民傷亡才是真正的反人類罪。」

王毅痛批，中國新疆維吾爾自治區政府本著公開透明態度，多次用事實和數據駁斥各種謊言，新疆少數民族群眾包括維吾爾族兄弟紛紛站出來用親身經歷反擊各種虛假信息，「美國對此卻視而不見、充耳不聞，你們的良知何在？信譽何在？你們表現出來的這種偏執，是典型的西方式傲慢和無理。」

對於香港議題，王毅先闡述制定國安法及改革選舉制度恢復香港的穩定、完善香港法治，使一國兩制得以行穩致遠，70%的香港民眾對當前局勢感到滿意。隨後，王毅強調，「你們現在竟然還要表達所謂關切，關切什麼呢？是想讓香港重回混亂動蕩嗎？是想讓港獨勢力再次上街嗎？我要明確地告訴你們，死了這條心吧，不可能再等到那一天了！」

