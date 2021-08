「相撲力士」嚇壞馬匹！　選手狂抱怨：東奧馬術賽道佈置太逼真

▲馬術障礙賽道上的相撲力士雕像相當逼真。(圖/路透)

我國馬術好手陳少曼和愛駒班蹄斯(Benitus)在個人障礙賽中,雖然未能晉級,卻已創下台灣馬術在奧運首次完賽的歷史。這次的障礙賽競爭十分激烈,卻有不少選手事後反應,東奧在設計障礙上太寫實,尤其第10個障礙旁有一個如真人大小的「相撲力士」雕像,直接嚇到不少馬匹,讓幾位選手因馬不願跳過障礙而失格。

根據《美聯社》報導,許多馬術選手在賽後抱怨,在障礙賽道中的華麗佈置讓馬匹受到驚嚇,尤其第10個障礙左側有一個如真人大小的「相撲力士」雕像,彎著腰做好攻擊的姿勢;比賽時,幾隻賽馬看到雕像後,後退多步,不敢跨越障礙,也讓幾個選手因馬不願跳過障礙而失格。

英國選手查爾斯(Harry Charles)表示,「當你轉彎過來,就會看到一個大塊頭的屁股,我確實注意到有4、5匹馬都被嚇到了。」以色列選手佛洛克(Teddy Vlock)也說,相撲力士的雕像看起來超逼真,就像是真的有個人站在旁邊,而且還是攻擊的姿勢。

當然,無法確實得知賽馬是因為什麼原因不願跨過障礙,有人認為是體育場燈光問題,也有人認為罪魁禍首是跨欄另一側的櫻花樹。事實上,馬術選手對奧運華麗的賽道設計並不陌生,因為這是每屆比賽的慣例,這次東京奧運主要以和服、藝伎、太鼓等日本風情做裝飾,這也是奧運賽場和一般賽場最大的差異。

