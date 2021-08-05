「相撲力士」嚇壞馬匹！　選手狂抱怨：東奧馬術賽道佈置太逼真

▲馬術障礙賽道上的相撲力士雕像相當逼真。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

我國馬術好手陳少曼和愛駒班蹄斯（Benitus）在個人障礙賽中，雖然未能晉級，卻已創下台灣馬術在奧運首次完賽的歷史。這次的障礙賽競爭十分激烈，卻有不少選手事後反應，東奧在設計障礙上太寫實，尤其第10個障礙旁有一個如真人大小的「相撲力士」雕像，直接嚇到不少馬匹，讓幾位選手因馬不願跳過障礙而失格。

根據《美聯社》報導，許多馬術選手在賽後抱怨，在障礙賽道中的華麗佈置讓馬匹受到驚嚇，尤其第10個障礙左側有一個如真人大小的「相撲力士」雕像，彎著腰做好攻擊的姿勢；比賽時，幾隻賽馬看到雕像後，後退多步，不敢跨越障礙，也讓幾個選手因馬不願跳過障礙而失格。

▲東京奧運馬術障礙賽道上的裝飾以日本風情為主。（圖／路透）

英國選手查爾斯（Harry Charles）表示，「當你轉彎過來，就會看到一個大塊頭的屁股，我確實注意到有4、5匹馬都被嚇到了。」以色列選手佛洛克（Teddy Vlock）也說，相撲力士的雕像看起來超逼真，就像是真的有個人站在旁邊，而且還是攻擊的姿勢。

▲▼東京奧運馬術障礙賽佈置充滿日本風。（圖／路透）



當然，無法確實得知賽馬是因為什麼原因不願跨過障礙，有人認為是體育場燈光問題，也有人認為罪魁禍首是跨欄另一側的櫻花樹。事實上，馬術選手對奧運華麗的賽道設計並不陌生，因為這是每屆比賽的慣例，這次東京奧運主要以和服、藝伎、太鼓等日本風情做裝飾，這也是奧運賽場和一般賽場最大的差異。

A big leap for #TeamIndia!



Fouaad Mirza and Seigneur Medicott trot into the Jumping Individual #Equestrian Final in style! #Tokyo2020 pic.twitter.com/ehx8dOVxUx — DD News (@DDNewslive) August 2, 2021

►更多熱門奧運新聞

19歲滑板小將「一頭撞翻攝影師」！第一視角超痛片曝 網狂讚專業

奧運摘銀卻「拒戴銀牌」！英拳擊手頒獎台上擺臭臉 原因曝光

忍淚跑跳到終點！英女將拉傷跌地 「拒坐輪椅」堅持完賽超催淚

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast