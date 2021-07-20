國家賠償高雄觸電命危女！175V電是誰的　台電和工務局：不是我

▲高雄鳳山發生疑似觸電意外，養工處人員前往勘查 。（圖／記者吳奕靖翻）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市19日發生鳳山區三民路與三民路295巷民眾疑觸電倒地事故，台電表示電壓表量測養工處轄管路燈桿及側溝水溝蓋間電壓結果，電壓值為175伏特（表示有電），所以跟台電無關，不過對此工務局也否認跟自己有關，僅表示，於釐清原因及責任前，必定會盡最大努力，並依照國家賠償程序，從優協助家屬。

記者在20日上午追問台電公司，他們表示接擭通報之後，第一時間就已經會同警方、里長、議員以及高雄市工務局養工處人員抵達現場檢測，台電說：「先以低壓檢電筆量測台電變電箱箱體結果無警示聲表示無電，另外量測養工處轄管路燈桿結果有警示聲表示有電。再以電壓表量測養工處轄管路燈桿及側溝水溝蓋間電壓結果，電壓值為175伏特（表示有電），請養工處將路燈責任分界點開關切開後量測結果為0伏持（表示無電），因此確認女子電暈倒地原因，非屬本處配電設備漏電所致」。

▲高雄鳳山發生疑似觸電意外，養工處人員前往勘查 。（圖／記者吳奕靖翻）

工務局發出新聞稿出明，事故發生後該工務局養工處立即派員前往現場，當時雨大現場積水及膝，經實際檢測該盞路燈燈桿裝設的漏電斷路器功能正常，未發現有異常情形，而且該燈桿於今年5月22日做過漏電檢測，也無漏電情形。

工務局進一步說明，但因該盞路燈燈桿上附掛有路口監視器（含纜缐及電源缐），附近還有台電變電箱，有關傷者高小姐疑觸電倒地，初步研判有可能是其他附掛設備電源漏電造成，正與台電、專業電機技師公會現場會勘，將由第三方進行鑑定，加速檢測釐清並負賠償責任。

副市長林欽榮代表市長下午在工務局蘇局長及養工處主管人員陪同下，到鳯山區鳳岡派出所探視傷者高小姐胞兄，致贈慰問金表達市長關切及慰問之意。副市長當面向家屬高先生保證，於釐清原因及責任前，市府必定會盡最大努力，並依照國家賠償程序，從優協助家屬。指示工務局務必針對轄管路燈，落實燈桿定期漏電檢測作業，以避免憾事。

這起案件就發生在高雄市19日晚間大雷雨的時候，晚間六點多左右，鳳山一名高姓女子疑似觸電，當場倒臥在路面，整個臉已經朝下，沒有呼吸心跳，由急救人員處置後送醫。

▲高雄鳳山發生疑似觸電意外，養工處人員前往勘查 。（圖／記者吳奕靖翻）

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

快訊／國家級警報狂響！大雷雨即時訊息 超粗雨彈狂炸高雄

快訊／雷擊供電設備系統！高雄鳳山、仁武超過2千戶大停電

快訊／高雄女走過積水瞬間倒地 電線垂落！電流竄全身無心跳送醫

獨／打莫德納疫苗副作用？泌尿科女醫曝5個案：尿不出來

不打不會那麼快死掉！高雄男打莫德納猝死 妻曝：老公允杯要剖解

快訊／高雄男打莫德納後8小時猝死家中 解剖相驗結果出爐

高雄氣爆疑夫拉妻陪葬！瓦斯桶「火力全開」 鄰曝：兩人常吵架

深夜2巨響成火球！高雄夫妻成焦屍「臥室驚見瓦斯桶」 里長曝近況

夫妻找網紅美景鬼打牆！誤闖「壽山百慕達」 救援老司機也怕怕

快訊／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事 機車騎士送醫

地下饒舌冠軍歌手涉未成年性交易 「口罩拉下巴」意外曝通緝身分

男網友「指交」紅腫痛爆！自曝染性病？ 泌尿女醫打臉：不可能

人人都可變萬磁王？「AZ手臂」也出現 物理名師曝2關鍵