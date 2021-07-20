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社會 社會焦點 保障人權

大雨中「6種行為」超容易被雷劈　還要注意「地上那一根」

記者陳雕文／綜合報導

遇到「大雷雨」千萬要小心！苗栗一名健身教練河堤慢跑遭雷擊身亡、高雄一名女子經過積水的變電箱瞬間倒地、台中一對姐妹花只是在涼亭躲雨都被「電孤」震倒，牙斷臉腫；消防員建議，在大雷雨時要注意「這6點」以免遭雷擊，還需要注意地上「這一根」，一靠近就可能觸電。

▲▼快訊／苗栗驚傳慢跑男突倒地失去生命　地面破裂疑遭「雷劈」。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲健身教練雨中遭雷擊斷魂現場水泥地面碎裂，慢跑鞋還掉落留在原地，警懷疑是「戴藍芽耳機」惹禍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

近日因為午後熱對流為中南部地區帶來大雷雨，氣象局也針對多個地區發布大雷雨即時訊息，此時在外的民眾可能一不小心就變成了雷擊的目標！新北市政府消防局提出「6不」如下：

1.不要靠近鐵塔、樹木等凸出物，因為高聳的物體容易成為雷擊的目標。
2.不要待在水面上或是空曠處，因為人體容易成為雷擊的目標。
3.不要靠近金屬導體，例如電線、自來水管、鋼筋等。
4.雷擊發生時不可在水中或水邊停留，應盡速離開。
5.身上不要攜帶金屬物品，如雨傘支架、手錶、項鍊等，以預防感電。
6.打雷時不要使用手機、藍芽耳機等3C產品，因為電磁波容易引電。

▲▼雷擊。（圖／新北消防發爾麵授權提供）

▲撐傘民眾遭雷擊瞬間。（圖／新北消防發爾麵授權提供）

●除了小心從天而降的雷，還需要注意地上「這一根」

新北市政府消防局舉例，在國外有民眾在大雨中涉水而行，想找東西扶著，碰到電線桿後觸電趴臥水中，其他上前救援的民眾也一一觸電倒地，所以千萬不可靠近、觸碰「電線桿」，儘管台灣的電線桿外層是水泥，但還是可能會因為電線桿的絕緣層破裂、電線斷裂接地、甚至是民間私拉電線導致漏電，而積水的路面，讓民眾難以察覺水下斷裂的電線，因此一靠近就可能觸電。

▲▼雷擊。（圖／新北消防發爾麵授權提供）

▲民眾大雨中涉水，碰到電線桿後觸電。（圖／新北消防發爾麵授權提供）

●看到有人觸電怎麼辦？

消防員提出2步驟，第一，目擊者要在能確保自身安全的狀況下「切斷電源」，使用不導電的桿子或是木棍，嘗試移除觸電者與放電體的接觸、第二，救到患者先移到安全處，若患者無反應或呼吸，應立即給予急救或送醫。

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