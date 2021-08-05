5天病例數破百！　河南鄭州啟動第二輪普篩

▲鄭州經歷暴雨洪災後，市民重新排起百米長隊打疫苗。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

近日大陸多省市受Delta變異毒株入侵影響，本土疫情復發。其中剛經歷罕見洪災的河南省鄭州市，自上月30日突發疫情後，截至8月4日24時，已發現新冠病毒感染者114例，官方雖表示，鄭州本土疫情尚未看到擴散至外省市跡象，但「鄭州發布」已於5日公告，啟動第二輪全市全員核酸檢測，力爭6日完成採樣。

「鄭州發布」是鄭州市人民政府新聞辦工是官方公眾號。通告指稱，鄭州市政府自8月5日9：00開始採樣，預訂6日17：00完成採樣工作，請所有居民按照村（社區）、小組工作人員的組織安排。

▲上月中下旬，河南省鄭州遭逢罕見暴雨洪災。（圖／路透）

在檢測結果未出前，鄭州市政府要求，所有居民「非必要不外出」，強調對不支持採樣工作、擾亂秩序、偽造訊息者依法嚴肅追究責任。

在此之前，河南省甫於上月中下旬，遭遇罕見暴雨洪災，中共總書記習近平特別指示，要防止「大災之後有大疫」；隨後，鄭州市此輪疫情於7月30日，通報發現首例無症狀感染者、對收治境外入境人員的第六人民醫院是實施封閉管理以來，累計已有114人染疫。

鄭州市官方證實，本輪疫情係由Delta變異毒株引起。與此同時，鄭州是北京分流國際航班的入境點之一，感染者多出現在收治境外入境人員的鄭州市第六人民醫院。

河南省委常委、鄭州市委書記徐立毅強調，對於此輪疫情，要快速排查與市第六人民醫院相關的重點人員，形成隔離、檢測的防控閉環；要加快確診病例流調的速度、提升質量，第一時間追踪到密接者、次密接者，嚴格按照標準規範落實好集中隔離措施；對外方面，加強出鄭人員管理，落實交通卡口核查核酸檢測證明等措施，引導群眾非必要不出鄭。

5日上午，鄭州市新冠肺炎疫情防控領導小組辦公室發布13號通告，將鄭州新鄭教育園區溫莎城堡、鄭州新鄭教育園區永澤·上公館、惠濟區迎賓路街道西黃劉村、金水區未來路街道沈莊新城南區、金水區未來路街道燕莊廣場鄭州地鐵6號線施工工地等5個地區調整為疫情中風險地區。

►生火了！連我媽都用到發光