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社會 社會焦點 保障人權

快訊／製造假車禍擄殺通訊行甜姐兒　兇嫌「惡劣至極」從重量刑

▲▼ 。（圖／民眾提供，以下同）

▲黃男被依屏東地檢署依殺人罪起訴 。（圖／民眾提供，黃男被警方逮獲送辦，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣黃姓男子今年4日8日晚上，以假車禍方式，擄走通訊行曾姓女子，造成昏迷，控制行動，造成曾女死亡，屏東地檢署今(5)日依殺人罪起訴，檢方以被告犯後飾詞狡辯，態度惡劣至極，請從重量刑，以示懲儆。

起訴書說，55歲黃姓男子，愛慕位於屏東市某通訊行某門市29歲曾姓女店長，即自2021年2月4日11時30分許起，多次藉口門號續約、設定帳戶等由接近、騷擾曾姓女子遭拒，期間，曾女向警方提告追訴，竟由愛生恨。

▲▼屏東,曾女。（圖／翻攝臉書）

▲曾女。（圖／翻攝臉書）

基於殺人及強制猥褻犯意，於4月2日某時，向不知情的黃姓友人借用自用小客車，並取得A車使用。即於4月8日22時35分許，駕駛A車前往該通訊行，尾隨下班後騎乘機車的曾姓女子至屏東縣萬丹鄉1號橋時，駕駛A車自後方衝撞曾女機車，致曾女人車倒地，頭部外傷、膝部擦挫等傷害，同時陷入昏迷。

黃男旋將曾女搬移至他駕駛的A車後座，載往屏東市區某空屋將曾女綑綁於該空屋內，斷絕曾女向外求助機會，藉此親吻曾女嘴唇後，容任曾女死亡。

檢方起訴說，黃姓男子所犯殺人及強制猥褻等罪，係以一駕車撞擊被害人曾女行為而觸犯構成要件不同之數罪名，為想像競合犯，依殺人罪起訴，另被告犯後飾詞狡辯，態度惡劣至極，請從重量刑，以示懲儆。

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▲萬丹命案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼案發現場。（圖／記者吳奕靖翻攝、記者吳世龍翻攝）

▲▼屏東假車禍擄殺命案，案發車輛、棄屍現場。（圖／記者吳世龍翻攝）

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