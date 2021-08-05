忍淚跑跳到終點！英女將拉傷跌地　「拒坐輪椅」堅持完賽超催淚

▲強生-湯普森小腿拉傷後堅持完賽。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

想要在奧運賽場上奪得好成績，有時也需要那麼一點運氣。繼英國選手格米利（Adam Gemili）在預賽中拉傷，堅持一步步哭著走完200公尺之後，同樣來自英國的選手強生-湯普森（Katarina Johnson-Thompson）在賽跑時拉傷小腿，只見她因劇痛彈跳了幾下後，直接坐倒在地上，臉上盡是失望痛苦的表情，但最後她拒絕坐輪椅離場，堅持完成比賽，慢慢跑向終點。

▲▼強生-湯普森拉傷後直接落後哭倒在地。（圖／路透）



根據《衛報》報導，現年28歲的強生-湯普森在2019年世錦賽中，以打破英國紀錄的6981分獲得女子7項全能金牌，也是本屆東京奧運的奪金熱門人選。她在4日的比賽中，先是在100公尺跨欄項目以13秒27獲得1084分，接著在跳高項目拿下1公尺86的成績，隨後鉛球丟出13公尺31，持續保持絕對領先優勢。

▲強生-湯普森拒絕坐輪椅離場。（圖／路透）



到了200公尺項目時，強生-湯普森跑在第一名，沒想到過彎後她突然小腿拉傷，只見她因劇痛彈跳了幾下後，直接坐倒在地上，臉上盡是失望和痛苦的表情，懊悔地深呼吸。結果當醫護人員推著輪椅上前時，她搖了搖頭，決定靠自己的力量站起來，緩慢地跑向終點，堅持完成比賽。

強生-湯普森最後花了93秒完成200公尺項目，卻也因為成績過低喪失比賽資格。她堅持完賽、不輕易放棄的運動家精神，也深深觸動人心，許多網友留言力挺表示，「我們真的對你感到驕傲」、「你永遠是真正的贏家」、「這畫面太感人了」、「一定要打起精神養傷」。

Great Britain's Katarina Johnson-Thompson (@JohnsonThompson) took an unfortunate fall during the 200m heptathlon. Fans react with words of encouragement as she finished the race despite her injury https://t.co/upavsUEiuN



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