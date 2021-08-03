這就是奧運精神！她「墊底被飆髒話」藏洋蔥　選手場邊暖舉超惹淚

▲鐵人三項挪威選手米勒上前安慰比利時選手米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

原訂在2020年舉辦的東京奧運，因為疫情關係延後至今年舉辦，在全球因新冠肺炎環伺而低迷的情況下，許多運動選手除了奮力替自己和國家爭光以外，場上選手間的善舉，更讓人忘記這一年多來疫情造成的傷痛。

日裔美籍的23歲衝浪選手五十嵐（Kanoa Igarashi）在決定代表日本隊出賽時，各界就批評他在美國長大、接受訓練，結果竟不代表美國出賽，但五十嵐也說，他堅持代表日本出賽的原因是，他的爺爺奶奶常常熬夜看他比賽，且巴黎奧運可能不會有衝浪賽事，所以決定這次一定要代表日本奪牌給在日本的家人看。

▲日裔美籍的23歲衝浪選手五十嵐拿下衝浪銀牌（右）。（圖／達志影像／美聯社）



五十嵐最後金牌賽發生嚴重失誤，輸給巴西對手費瑞拉（Italo Ferreira）銀恨，但他在賽後記者會仍主動替費瑞拉翻譯媒體提問，自己最後則用日文回答。此舉也讓費瑞拉用英文向五十嵐說，「是的，真的謝謝你，卡諾亞。」就連現場官員也非常感謝他的幫助。

▲懂葡萄牙文的五十嵐用英文幫費瑞拉翻譯，自己最後則用日文回答。



另一個「神仙打架」的感人畫面，非田徑賽場上的跳高賽事莫屬，來自義大利的坦貝里（Gianmarco Tamberi）和來自卡達的巴爾希姆（Mutaz Essa Barshim）都跳出2公尺37的成績。正當評審詢問，是否要再加賽時，巴爾希姆直接詢問，「可以有兩面金牌嗎？」

▲坦貝里和巴爾希姆都跳出2公尺37的成績，共同獲得本屆跳高金牌。（圖／路透）



就在評審表示可以時，巴爾希姆就轉身向坦貝里伸出手說，「歷史性的一刻，我的朋友。」坦貝里也立刻開心地跳到巴爾希姆大聲尖叫。事實上，坦貝里在里約奧運後摔傷了腳踝，原本以為自己再也無法參賽；巴爾希姆則說，「我知道我的表現應該得到金牌，而他也是，所以他也應該獲得金牌，這超越了體育，這也是我們要傳給年輕一代的訊息，能和朋友分享更美好。」

The moment Italy's Gianmarco Tamberi and Mutaz Essa Barshim of Qatar decided to share gold in the high jump! pic.twitter.com/36jBgXLImb — James Nalton (@JDNalton) August 1, 2021

另外，在男子800公尺賽跑準決賽中，美國跑者朱特（Isaiah Jewett）與波札那選手艾摩斯（Nijel Amos）不慎碰撞後雙雙摔倒在地，結果兩人並未因此氣餒或生氣，反而是笑著看向對方後，扶著彼此站起來，一起搭著肩膀跑向終點，完成比賽。

▲▼朱特與艾摩斯跌倒後互相攙扶跑向終點。（圖／達志影像／美聯社）



Here is sportsmanship at its very finest. Isaiah Jewett and Nijel Amos finished their race together after an unfortunate trip. #Olympics #OlympicGames #TrackandField #Tokyo2020 pic.twitter.com/Ej4w4uue4Y — JeSuisCH3 Wins shy of a Stanley Cup (@HabsHappy) August 1, 2021

在上星期舉辦的鐵人三項賽事中，排名第24的挪威選手米勒（Lotte Miller）看見比利時選手米歇爾（Claire Michel）哭倒在牆邊時，立刻走上前安慰她，並扶著她的肩膀說，「你他媽的就是個鬥士，這就是奧林匹克比賽的精神，你已經做到了。」

Belgium’s Claire Michel was inconsolable and slumped on the ground sobbing after coming in last in the women’s triathlon.



Norwegian Lotte Miller placed 24th, and then took a moment for a pep talk.



“This is the Olympic spirit, and you’ve got it 100%,” Miller told Michel. pic.twitter.com/zEJd9Exo5z — The Associated Press (@AP) August 2, 2021

本屆鐵人三項在東京灣的台場海洋公園舉行，賽事包含1.5公里的游泳、40公里的自行車和10公里的跑步，總共有來自31個國家共55名選手參加比賽，最終有21名選手並未完賽，而米歇爾則是剩下的34人中，最後一個以2小時11分5秒完賽的選手。

而在台灣民眾心中，最經典的還有我國羽球最強男雙李洋／王齊麟4強賽對上世界第2的印尼「大魔王」組合阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN），當時李洋和王齊麟花28分鐘就以直落二擊敗對手，而兩人賽後向對方深深鞠躬，致上最大敬意，其影片在印尼傳開來，瞬間圈了超多印尼粉，大讚他們的運動家精神，「支持他們拿金牌！」

Sopan banget sih ini anak 2 pic.twitter.com/DwTsj31yvI — Hilda (@yoksmngtambiz) July 30, 2021

我國羽球女帝戴資穎與泰國名將依瑟儂苦戰8強賽後，兩人竭力救球的畫面深植人心，依瑟儂也在小戴金牌賽前，在社群網站用中文鼓勵小戴，「妮（妳）一定…要贏到追（最）後喔！」而在小戴不敵中國好手陳雨菲奪銀後，印度羽球一姐辛度立刻在賽後給予擁抱鼓勵，同時表示，「我知道輸球一定很難受，但我認為在有需要時互相支持很重要。再次恭喜妳拿下銀牌，享受這一刻吧。」

▲依瑟儂暖心祝福戴資穎奪金。（圖／翻攝自依瑟儂IG）



我國桌球好手「小林同學」林昀儒銅牌戰對決德國前球王奧洽洛夫（Dimitrij Ovtcharov）失利。奧洽洛夫賽後表示，在2比3落後的情況下，自己被林昀儒逼到絕境，為此他選擇奮力一搏，「反正最壞的情況就是輸掉比賽，因此也沒什麼好顧慮的。他也坦言很喜歡中華隊，但有時候運動就是這麼殘酷，「相信林有一天會拿下他的獎牌。」

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