這就是奧運精神！她「墊底被飆髒話」藏洋蔥　選手場邊暖舉超惹淚

▲鐵人三項挪威選手米勒上前安慰比利時選手米歇爾。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

原訂在2020年舉辦的東京奧運,因為疫情關係延後至今年舉辦,在全球因新冠肺炎環伺而低迷的情況下,許多運動選手除了奮力替自己和國家爭光以外,場上選手間的善舉,更讓人忘記這一年多來疫情造成的傷痛。

日裔美籍的23歲衝浪選手五十嵐(Kanoa Igarashi)在決定代表日本隊出賽時,各界就批評他在美國長大、接受訓練,結果竟不代表美國出賽,但五十嵐也說,他堅持代表日本出賽的原因是,他的爺爺奶奶常常熬夜看他比賽,且巴黎奧運可能不會有衝浪賽事,所以決定這次一定要代表日本奪牌給在日本的家人看。

▲日裔美籍的23歲衝浪選手五十嵐拿下衝浪銀牌(右)。(圖/達志影像/美聯社)



五十嵐最後金牌賽發生嚴重失誤,輸給巴西對手費瑞拉(Italo Ferreira)銀恨,但他在賽後記者會仍主動替費瑞拉翻譯媒體提問,自己最後則用日文回答。此舉也讓費瑞拉用英文向五十嵐說,「是的,真的謝謝你,卡諾亞。」就連現場官員也非常感謝他的幫助。

▲懂葡萄牙文的五十嵐用英文幫費瑞拉翻譯,自己最後則用日文回答。



另一個「神仙打架」的感人畫面,非田徑賽場上的跳高賽事莫屬,來自義大利的坦貝里(Gianmarco Tamberi)和來自卡達的巴爾希姆(Mutaz Essa Barshim)都跳出2公尺37的成績。正當評審詢問,是否要再加賽時,巴爾希姆直接詢問,「可以有兩面金牌嗎?」

▲坦貝里和巴爾希姆都跳出2公尺37的成績,共同獲得本屆跳高金牌。(圖/路透)



就在評審表示可以時,巴爾希姆就轉身向坦貝里伸出手說,「歷史性的一刻,我的朋友。」坦貝里也立刻開心地跳到巴爾希姆大聲尖叫。事實上,坦貝里在里約奧運後摔傷了腳踝,原本以為自己再也無法參賽;巴爾希姆則說,「我知道我的表現應該得到金牌,而他也是,所以他也應該獲得金牌,這超越了體育,這也是我們要傳給年輕一代的訊息,能和朋友分享更美好。」

The moment Italy's Gianmarco Tamberi and Mutaz Essa Barshim of Qatar decided to share gold in the high jump! pic.twitter.com/36jBgXLImb

另外,在男子800公尺賽跑準決賽中,美國跑者朱特(Isaiah Jewett)與波札那選手艾摩斯(Nijel Amos)不慎碰撞後雙雙摔倒在地,結果兩人並未因此氣餒或生氣,反而是笑著看向對方後,扶著彼此站起來,一起搭著肩膀跑向終點,完成比賽。

▲▼朱特與艾摩斯跌倒後互相攙扶跑向終點。(圖/達志影像/美聯社)



Here is sportsmanship at its very finest. Isaiah Jewett and Nijel Amos finished their race together after an unfortunate trip. #Olympics #OlympicGames #TrackandField #Tokyo2020 pic.twitter.com/Ej4w4uue4Y

在上星期舉辦的鐵人三項賽事中,排名第24的挪威選手米勒(Lotte Miller)看見比利時選手米歇爾(Claire Michel)哭倒在牆邊時,立刻走上前安慰她,並扶著她的肩膀說,「你他媽的就是個鬥士,這就是奧林匹克比賽的精神,你已經做到了。」

Belgium’s Claire Michel was inconsolable and slumped on the ground sobbing after coming in last in the women’s triathlon.



Norwegian Lotte Miller placed 24th, and then took a moment for a pep talk.



“This is the Olympic spirit, and you’ve got it 100%,” Miller told Michel. pic.twitter.com/zEJd9Exo5z