　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

這就是奧運精神！她「墊底被飆髒話」藏洋蔥　選手場邊暖舉超惹淚

▲▼鐵人三項挪威選手米勒（Lotte Miller）看見比利時選手米歇爾（Claire Michel）哭倒在牆邊時走上前安慰。（圖／達志影像／美聯社）

▲鐵人三項挪威選手米勒上前安慰比利時選手米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

原訂在2020年舉辦的東京奧運，因為疫情關係延後至今年舉辦，在全球因新冠肺炎環伺而低迷的情況下，許多運動選手除了奮力替自己和國家爭光以外，場上選手間的善舉，更讓人忘記這一年多來疫情造成的傷痛。

日裔美籍的23歲衝浪選手五十嵐（Kanoa Igarashi）在決定代表日本隊出賽時，各界就批評他在美國長大、接受訓練，結果竟不代表美國出賽，但五十嵐也說，他堅持代表日本出賽的原因是，他的爺爺奶奶常常熬夜看他比賽，且巴黎奧運可能不會有衝浪賽事，所以決定這次一定要代表日本奪牌給在日本的家人看。

▲▼ 日裔美籍的23歲衝浪選手五十嵐（Kanoa Igarashi）拿下衝浪銀牌（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲日裔美籍的23歲衝浪選手五十嵐拿下衝浪銀牌（右）。（圖／達志影像／美聯社）

五十嵐最後金牌賽發生嚴重失誤，輸給巴西對手費瑞拉（Italo Ferreira）銀恨，但他在賽後記者會仍主動替費瑞拉翻譯媒體提問，自己最後則用日文回答。此舉也讓費瑞拉用英文向五十嵐說，「是的，真的謝謝你，卡諾亞。」就連現場官員也非常感謝他的幫助。

▲懂葡萄牙文的五十嵐用英文幫費瑞拉翻譯，自己最後則用日文回答。

 另一個「神仙打架」的感人畫面，非田徑賽場上的跳高賽事莫屬，來自義大利的坦貝里（Gianmarco Tamberi）和來自卡達的巴爾希姆（Mutaz Essa Barshim）都跳出2公尺37的成績。正當評審詢問，是否要再加賽時，巴爾希姆直接詢問，「可以有兩面金牌嗎？」

▲▼東京奧運跳高雙金牌，巴爾希姆與坦貝里。（圖／路透）

▲坦貝里和巴爾希姆都跳出2公尺37的成績，共同獲得本屆跳高金牌。（圖／路透）

就在評審表示可以時，巴爾希姆就轉身向坦貝里伸出手說，「歷史性的一刻，我的朋友。」坦貝里也立刻開心地跳到巴爾希姆大聲尖叫。事實上，坦貝里在里約奧運後摔傷了腳踝，原本以為自己再也無法參賽；巴爾希姆則說，「我知道我的表現應該得到金牌，而他也是，所以他也應該獲得金牌，這超越了體育，這也是我們要傳給年輕一代的訊息，能和朋友分享更美好。」

另外，在男子800公尺賽跑準決賽中，美國跑者朱特（Isaiah Jewett）與波札那選手艾摩斯（Nijel Amos）不慎碰撞後雙雙摔倒在地，結果兩人並未因此氣餒或生氣，反而是笑著看向對方後，扶著彼此站起來，一起搭著肩膀跑向終點，完成比賽。

▲▼2名田徑選手摔倒後並肩走向終點。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼朱特與艾摩斯跌倒後互相攙扶跑向終點。（圖／達志影像／美聯社）

在上星期舉辦的鐵人三項賽事中，排名第24的挪威選手米勒（Lotte Miller）看見比利時選手米歇爾（Claire Michel）哭倒在牆邊時，立刻走上前安慰她，並扶著她的肩膀說，「你他媽的就是個鬥士，這就是奧林匹克比賽的精神，你已經做到了。」

本屆鐵人三項在東京灣的台場海洋公園舉行，賽事包含1.5公里的游泳、40公里的自行車和10公里的跑步，總共有來自31個國家共55名選手參加比賽，最終有21名選手並未完賽，而米歇爾則是剩下的34人中，最後一個以2小時11分5秒完賽的選手。

而在台灣民眾心中，最經典的還有我國羽球最強男雙李洋／王齊麟4強賽對上世界第2的印尼「大魔王」組合阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN），當時李洋和王齊麟花28分鐘就以直落二擊敗對手，而兩人賽後向對方深深鞠躬，致上最大敬意，其影片在印尼傳開來，瞬間圈了超多印尼粉，大讚他們的運動家精神，「支持他們拿金牌！」

我國羽球女帝戴資穎與泰國名將依瑟儂苦戰8強賽後，兩人竭力救球的畫面深植人心，依瑟儂也在小戴金牌賽前，在社群網站用中文鼓勵小戴，「妮（妳）一定…要贏到追（最）後喔！」而在小戴不敵中國好手陳雨菲奪銀後，印度羽球一姐辛度立刻在賽後給予擁抱鼓勵，同時表示，「我知道輸球一定很難受，但我認為在有需要時互相支持很重要。再次恭喜妳拿下銀牌，享受這一刻吧。」

▲▼ 依瑟儂暖心祝福戴資穎奪金 。（圖／翻攝自依瑟儂IG）

▲依瑟儂暖心祝福戴資穎奪金。（圖／翻攝自依瑟儂IG）

我國桌球好手「小林同學」林昀儒銅牌戰對決德國前球王奧洽洛夫（Dimitrij Ovtcharov）失利。奧洽洛夫賽後表示，在2比3落後的情況下，自己被林昀儒逼到絕境，為此他選擇奮力一搏，「反正最壞的情況就是輸掉比賽，因此也沒什麼好顧慮的。他也坦言很喜歡中華隊，但有時候運動就是這麼殘酷，「相信林有一天會拿下他的獎牌。」

►荷蘭跑將超狂！早上1500m預賽摔倒逆轉　晚上5000m決賽輕鬆摘金
►奧運首位跨性別舉重選手淘汰！　她手比愛心不遺憾：謝謝給我愛
►美國「體操女王」拜爾絲確定回歸　宣布參加平衡木決賽

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

吸濕排汗乾爽舒適，PUMA夏季機能服超值組（1組7件）特價2980元

ET快訊
莊智淵盡力了！　中華男團敗給德國8強止步
快訊／男遭機台夾手斷掌！　只剩一層皮連著手臂
北市今天新增4例　萬華、中山各+2
莊智淵第二局惜敗！　德國2:0聽牌
莊智淵決勝第5點！　暫0比1落後
每天喝可樂！　15歲少年「眼睛變淡藍色」失明
反擊陳其邁！　北市：「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北
快訊／林昀儒扛起男團「連拿2點」！　關鍵要看莊智淵
新北確診者搭自強號回台南！　足跡曝光
林昀儒再下一城！　2比0聽牌
快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5
3000萬人搶看！莊智淵「史上最歡樂球賽片」　網笑炸：要反覆
關鍵第4點！林昀儒拿下第一局　1:0暫時領先
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩先提議「恢復聯絡頻道」！開出拜金會條件　美韓軍演成關鍵

印度一姐辛度奪銅歸國！「超甜」行程曝光　總理莫迪被罵了

怕台灣成「明日香港」！　彭博：安倍晉三挺台象徵日本政策大轉向

東大研究證實：Delta變種更容易「引發症狀」！

G奶主播示範居家運動！胸前巨乳超緊繃　網秒暴動：眼神無法移開

南韓發現2例Delta+病毒！皆完成「2劑AZ疫苗接種」　恐降低疫苗防護力

南韓羈押4間諜！遭控「接收北韓指令」反對向美軍購　曾砲轟國防部

美突破性感染機率揭曉！70%成人打疫苗　單日確診繼續飆超越去年

挪威跨欄天才破世界紀錄　撕衣露胸超激動！「浮誇摘金片」網瘋傳

4寶媽再生3胞胎！夫一聽嚇壞落跑　她被瑣門外吹冷風乾等

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

羽球賽場下選手們都是好朋友！ 網見「戴資穎大合照」讚：好可愛

手速好快！父女比切糖果爸完勝　瞬間顆顆落下網讚：聲音超療癒

戴資穎些微差距惜敗！拿下銀牌 網看3局纏鬥讚：台灣以妳為榮

戴資穎姊姊狂想「凱旋慰勞套餐」　喊話永遠是100分！準備餵撐小戴

五倍券擬上路...鄭麗文籲普發現金 怒嗆蘇回到良心：百姓快活不下去

金正恩先提議「恢復聯絡頻道」！開出拜金會條件　美韓軍演成關鍵

印度一姐辛度奪銅歸國！「超甜」行程曝光　總理莫迪被罵了

怕台灣成「明日香港」！　彭博：安倍晉三挺台象徵日本政策大轉向

東大研究證實：Delta變種更容易「引發症狀」！

G奶主播示範居家運動！胸前巨乳超緊繃　網秒暴動：眼神無法移開

南韓發現2例Delta+病毒！皆完成「2劑AZ疫苗接種」　恐降低疫苗防護力

南韓羈押4間諜！遭控「接收北韓指令」反對向美軍購　曾砲轟國防部

美突破性感染機率揭曉！70%成人打疫苗　單日確診繼續飆超越去年

挪威跨欄天才破世界紀錄　撕衣露胸超激動！「浮誇摘金片」網瘋傳

4寶媽再生3胞胎！夫一聽嚇壞落跑　她被瑣門外吹冷風乾等

快訊／只花29元抱走千萬大獎！統一發票5、6月中獎清冊看這裡

金正恩先提議「恢復聯絡頻道」！開出拜金會條件　美韓軍演成關鍵

莊智淵盡力了！　中華男團敗給德國8強止步

買小套房後悔了！新竹哥「舊公寓」賣掉or收租？　網見1關鍵勸轉手

孕媽母愛噴發屋內獨自產嬰！她⋯等不及出生了　感動火神眼淚

68位國手「IG帳號懶人包」曝光！網大推：越多粉絲，合作越好談

沒洗保護色？月月長大後「黑眼圈消失」　媽滿頭問號：眼罩不見了

南京疫情關聯病例達327人　發病時間前推至7／13

黃偉哲推動「台南美食安心點」　讓民眾安心在家享美食

刑拘還不夠！律師爆吳亦凡「恐要坐兩次牢」　回加拿大最慘下場曝光

「牙齦抹煞車油」止牙痛！開洞膿狂洩 他臉腫2倍...口腔塞滿惡臭膿包醫嚇歪

國際熱門新聞

決賽「射中別人的靶」慘淘汰！他表憤怒

東奧落跑選手流浪時「睡廢車、有人請吃飯」

英警告「超級變異株」：現有疫苗全失效

讓小戴爆哭！辛度備戰奧運3個月不用手機

白俄女選手「拒回國」獲發人道簽證

日本小隻馬「體操女王奪銅」撞臉蔡依林

荷蘭跑將早上1500m摔倒　晚上5000m摘金

奧運精神！東奧選手場邊暖舉超惹淚

15歲少女車震突心臟病發！　26歲男嚇傻急送醫

5寶爸後悔沒打疫苗　死前傳訊未婚妻

專家：看到奇景「方塊海」快上岸　非常危險

女友房間出現神秘粉毛巾　他驚：行動AV車拍攝紀念！

上解剖課驚見「朋友大體」！醫學生當場崩潰

BBC：李智凱是唯一讓金牌焦慮的對手

更多熱門

相關新聞

詐騙也搭奧運熱潮　統計：上萬筆奧運詐騙惡意網址流竄

詐騙也搭奧運熱潮　統計：上萬筆奧運詐騙惡意網址流竄

隨著東京奧運賽事白熱化，臺灣選手們接連傳來捷報，詐騙集團也伺機搶搭奧運熱潮！資安廠商趨勢科技統計，今年7月已為全球攔截逾1億筆惡意網址，其中包括東京奧運開幕迄今，高達上萬筆與奧運相關的惡意網址四處流竄。

王齊麟點名「想代言台灣金牌啤酒」　台酒董座：樂觀其成

王齊麟點名「想代言台灣金牌啤酒」　台酒董座：樂觀其成

體育署東奧黃金計畫已奪2金4銀1銅

體育署東奧黃金計畫已奪2金4銀1銅

中華男團拼4強　首點雙打第3局讓出

中華男團拼4強　首點雙打第3局讓出

戴資穎IG限動129字曝真實心聲　「本來連牌都不想看一眼」

戴資穎IG限動129字曝真實心聲　「本來連牌都不想看一眼」

關鍵字：

奧運東京奧運東奧花邊熱點東奧衝浪東奧田徑東奧三鐵東奧羽球東奧桌球戴資穎台灣加油東奧台灣

讀者迴響

熱門新聞

只有今天！名字有「這字」手搖飲免費喝

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

赴東奧執法被官員當空氣　台灣裁判倒貼防疫好心酸

台正妹「東奧爭光」日薪低到嚇人　向中華奧會、體委會求助被拒

小S遭品牌火速切割！大陸代言宣布終止合作

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

蔡依林慘遭陸網出征！轉PO戴資穎被批辱華

王齊麟上過黑男頻道配對！親曝喜歡女生類型

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

戴資穎IG限動129字曝真實心聲　「本來連牌都不想看一眼」

五倍券9月登場　唯獨一族群不需拿現金換券

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

小S一夜蒸發3200萬　徐媽力挺發聲

更多

最夯影音

更多
英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！
三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面