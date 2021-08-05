盧碧變強長胖了！剎車「ㄏ字形轉彎」　恐致災風雨4天時程出爐

▲強對流位於盧碧颱風中心南側，為西南風最強盛的區域。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

第9號輕度颱風「盧碧」（Lupit）路徑神秘避開台灣，中央氣象局4日深夜11時30分持續發布海上颱風警報，並針對高屏發布大雨特報。資深預報員劉宇其表示，颱風過去往東北方向加速，24小時內逐漸偏北方向從福建、廣東登陸中國，之後進入華南內陸，暴風圈會對台灣近海構成威脅，不排除颱風登陸後會減弱為熱帶低壓，但無論是哪個，都不會改變金馬澎的風浪雨勢，北上過程中，加上西南風，中南部也持續降下4天豪大雨。

根據氣象局觀測，盧碧過去3小時強度略為增強且暴風圈也有稍擴大趨勢，目前颱風中心位在東沙島北方海面約170公里海面上，距離台灣西南西方約430公里海面上，從時速13轉9公里剎車降至10轉6公里的速度，向北緩慢移動，近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，7級風暴風半徑擴大20公里至80公里。

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▼盧碧過去3小時強度略為增強且暴風圈也有稍擴大趨勢，逐漸轉彎。（圖／翻攝RAMMB、中央氣象局）

劉宇其指出，5日盧碧位置接近金澎地區，風雨越晚越明顯，過去幾小時，高雄、鵝鑾鼻已經出現3至4米浪高，5日西南部也可能出現浪高5米以上，北部、東南部4米以上，風浪會逐漸增強。

至於盧碧未來移動趨勢，劉宇其說，5日颱風逐漸接近中國，偏北轉東北轉彎，7日（周六）進入東海，5至7日（周四至六）逐漸在福建陸地移動，並接近金門，7日出海過程接近馬祖，屆時馬祖風雨明顯；預估4日颱風進入華南內陸，會在陸地1至2天，不排除減弱成熱帶低壓，無論是颱風或熱帶低壓，金馬澎風浪雨勢都不會改變，尤其颱風北上過程中加強西南風，中南部仍有局部豪大雨。

目前各地雨勢趨緩，但海峽持續有回波移入中南部陸地，斷續有南來水氣帶來的降雨，5日開始南部降雨轉大，北部午後也有局部雷陣雨，山區降雨明顯，受颱風外圍環流影響，天氣不穩定。氣象局提醒，盧碧對金馬澎地區影響最為嚴重，中南部也須留意豪大雨。

颱風預計5至7日將影響澎金馬、中部和南部，金馬澎將有強風豪雨，中南部持續有豪大雨，台灣海峽、澎金馬附近風浪大，北部受影響時間較晚，約在7、8日（周日），但影響程度須視屆時颱風的距離和強度而定。

盧碧對流較強的區域多位於颱風中心南側，此處同時也是大低壓帶裡，西南風最強盛的區域，因此颱風北移過程，將引導大低壓帶南側的西南風及其旺盛水氣往中南部輸送，導致三個結果：第一，金門、馬祖須嚴防強風豪雨的直接威脅；第二，西南風+外圍環流，帶給中南部持續多日的豪大雨；以及第三，台灣海峽、澎金馬風浪大。其他各地沿岸有長浪威脅，各地務必先做防颱、防汛措施，強化排水、防崩塌等設備。

盧碧颱風「風雨時程」：

8/5（周四）－

外圍環流影響：金門、澎湖，風雨漸增，中南部，豪大雨。

8/6－7（周五至六） －

颱風接近、影響漸明顯：金馬澎，風雨劇烈，中南部，風雨強勁、持續降雨，北部風雨漸增。

8/8（周日）－

颱風逐漸通過北部海面：各地影響程度，將視颱風實際遠近而定。整體而言西半部天氣仍持續不穩定。

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